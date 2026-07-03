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Головна Спорт Кличко пояснив, чому Усик відмовився від чемпіонських поясів

Кличко пояснив, чому Усик відмовився від чемпіонських поясів

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 12:37
Кличко вважає правильним рішення Усика відмовитися від чемпіонських поясів
Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко оцінив рішення Олександра Усика відмовитися від своїх чемпіонських поясів. Легендарний спортсмен назвав цей крок шансом увійти в історію. Українського спортсмена так ніхто й не переміг на рингу.

Усик шокував спортивну спільноту цим рішенням, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sportal.bg.

Українець Олександр Усик провів важкий поєдинок із кікбоксером Ріко Верхувеном 23 травня в Єгипті. Чемпіон світу з боксу переміг лише за секунду до кінця 11-го раунду. Одразу після цього тріумфу перед суперважковаговиком постало складне завдання вибору наступного суперника, серед яких були претенденти на кілька поясів українця.

У підсумку Олександр Усик несподівано оголосив, що відмовляється від своїх поясів. Вони стали вакантними й були розподілені між претендентами. При цьому вже колишній чемпіон не збирається завершувати кар’єру й має намір провести ще один гучний бій.

Що Кличко сказав про рішення Усика

Ще один легендарний спортсмен, олімпійський чемпіон Володимир Кличко нагадав, що Олександр Усик встановив історичний рекорд, об’єднавши всі пояси у надважкій вазі. І українець мав право вирішувати, що йому робити з цим досягненням.

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"Ніхто не має права судити Усика. Олександр залишився непереможним, адже ніхто на рингу так і не зміг відібрати у нього ці пояси. Він знову здивував і вчинив гідно", — заявив Кличко.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що збірна України U-19 здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи-2026, обігравши Сербію.

Також Новини.LIVE представили дівчину Ерлінга Голанна, яка виявилася справжньою красунею без натяків на зіркову хворобу. 

Олександр Усик Володимир Кличко бокс
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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