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Главная Спорт Кличко объяснил, почему Усик отказался от чемпионских поясов

Кличко объяснил, почему Усик отказался от чемпионских поясов

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 12:37
Кличко считает решение Усика отказаться от поясов правильным
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко оценил решение Александра Усика отказаться от своих чемпионских поясов. Легендарный спортсмен назвал этот шаг шансом войти в историю. Украинского спортсмена так никто и не победил на ринге. 

Усик шокировал спортивное сообщество этим решением, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sportal.bg

Украинец Александр Усик провел тяжелый поединок с кикбоксером Рико Верхувеном 23 мая в Египте. Чемпион мира по боксу победил только за секунду до конца 11 раунда. Сразу после этого триумфа перед супертяжем встал сложный выбор следующего соперника, среди которых были претенденты на несколько поясов украинца. 

В итоге Александр Усик неожиданно объявил, что отказывается от своих поясов. Они стали вакантными и были распределены между претендентами. Уже бывший чемпион при этом не собирается завершать карьеру и намерен провести еще один громкий бой. 

Что Кличко сказал о решении Усика 

Еще один легендарный спортсмен, олимпийский чемпион Владимир Кличко напомнил, что Александр Усик добился исторического рекорда, когда объединил все пояса в сверхтяжелом весе. И украинец был вправе решать, что ему делать с этим достижением. 

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"Никто не вправе судить Усика. Александр остался непобедимым, ведь никто на ринге так и не смог забрать у него эти пояса. Он снова удивил и достойно поступил", — заявил Кличко. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборная Украины U-19 одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы-2026, обыграв Сербию. 

Также Новини.LIVE представили девушку Эрлинга Холанна, которая оказалась настоящей красавицей без зачатков звездной болезни. 

Александр Усик Владимир Кличко бокс
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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