Усик встретился с Белодед в Испании

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в настоящее время находится в Испании. В Марбелье он провел мастер-класс вместе с призеркой Олимпиады по дзюдо Дарьей Белодед.

О мастер-классе сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети спортсменов.

Усик и Белодед провели совместную тренировку

Украинские спортсмены встретились в клубе Vasylchuk Academy, где провели открытую тренировку. Усик и Белодед вместе поработали в зале, а также позировали фотографам и общались с учениками. Отметим, что оба сына Усика тренируются в этой академии.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как Усик объявил о завершении своей чемпионской эпохи в супертяжелом весе. 26 июня украинец официально объявил вакантными пояса WBC, WBA, IBF.

В WBC титул Усика был передан немцу Агиту Кабаелу, WBA вручила пояс россиянину Мурату Гассиеву, а IBF проведет титульный бой с двумя претендентами.

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После этого WBA обновила рейтинг супертяжелого веса. Усика полностью исключили из списка лучших боксеров дивизиона.

Первую защиту нового титула Гассиев проведет 11 июля. Его соперником станет француз Тони Йока, который в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.