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Главная Спорт Усик встретился с Белодед и провел совместный мастер-класс

Усик встретился с Белодед и провел совместный мастер-класс

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 00:53
Усик встретился с Белодед в Испании
Дарья Белодед и Александр Усик. Фото:

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в настоящее время находится в Испании. В Марбелье он провел мастер-класс вместе с призеркой Олимпиады по дзюдо Дарьей Белодед.

О мастер-классе сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети спортсменов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик и Белодед провели совместную тренировку

Украинские спортсмены встретились в клубе Vasylchuk Academy, где провели открытую тренировку. Усик и Белодед вместе поработали в зале, а также позировали фотографам и общались с учениками. Отметим, что оба сына Усика тренируются в этой академии.

Встреча состоялась через несколько дней после того, как Усик объявил о завершении своей чемпионской эпохи в супертяжелом весе. 26 июня украинец официально объявил вакантными пояса WBC, WBA, IBF.

В WBC титул Усика был передан немцу Агиту Кабаелу, WBA вручила пояс россиянину Мурату Гассиеву, а IBF проведет титульный бой с двумя претендентами.

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После этого WBA обновила рейтинг супертяжелого веса. Усика полностью исключили из списка лучших боксеров дивизиона.

Первую защиту нового титула Гассиев проведет 11 июля. Его соперником станет француз Тони Йока, который в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что одной из главных сенсаций чемпионата мира 2026 года стала блогерша, прославившаяся благодаря вирусным роликам и быстро завоевавшая популярность среди футбольных болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что Килиан Мбаппе объяснил, какой фактор стал ключевым в уверенной победе сборной Франции над Швецией в матче плей-офф.

Александр Усик Дарья Белодед Дзюдо
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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