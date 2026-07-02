Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик зустрівся з Білодід і провів спільний майстер-клас

Усик зустрівся з Білодід і провів спільний майстер-клас

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 00:53
Усик зустрівся з Білодід в Іспанії
Дар'я Білодід та Олександр Усик. Фото:

Колишній триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик наразі знаходиться в Іспанії. У Марбельї він провів майстер-клас разом з призеркою Олімпіади з дзюдо Дар'єю Білодід.

Про майстер-клас повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі спортсменів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик і Білодід провели спільне тренування

Українські спортсмени зустрілися в клубі Vasylchuk Academy, де провели відкрите тренування. Усик і Білодід разом попрацювали в залі, а також позували фотографам та спілкувались з учнями. Зазначимо, що обидва сини Усика тренуються в цій академії.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як Усик оголосив про завершення своєї чемпіонської епохи в надважкій вазі. 26 червня українець офіційно зробив вакантними пояси WBC, WBA, IBF.

В WBC віддали титул Усика німцю Агіту Кабаєлу, WBA вручив пояс росіянину Мурату Гассієву, а IBF проведе титульний бій з двома претендентами.

Читайте також:

Після цього WBA оновила рейтинг надважкої ваги. Усика повністю прибрали зі списку найкращих боксерів дивізіону.

Перший захист нового титулу Гассієв проведе 11 липня. Його суперником стане француз Тоні Йока, який наразі посідає 14-те місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що однією з головних сенсацій чемпіонату світу 2026 року стала блогерка, яка прославилася завдяки вірусним роликам і швидко завоювала популярність серед футбольних уболівальників.

Також Новини.LIVE писав, що Кіліан Мбаппе пояснив, яка складова стала ключовою у впевненій перемозі збірної Франції над Швецією в матчі плейоф.

Олександр Усик Дар'я Білодід Дзюдо
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації