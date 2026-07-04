Останній бій Усика: відомий чемпіон назвав претендента

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Український чемпіон Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів. Більшість із них уже знайшли нових власників. Однак суперважкоатлет не збирається йти на пенсію.

Попереду в Усика ще щонайменше один гучний поєдинок, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Досі невідомо, з ким українець збирається вийти на ринг. Про бій з ним уже попросили Ріко Верхувен, Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол та інші відомі спортсмени. Однак сам Олександр Усик зберігає мовчання щодо наступного поєдинку.

Найбільш ймовірний суперник

Ексчемпіон світу з боксу Дюк Маккензі вважає, що свій останній бій Олександр Усик проведе проти Ріко Верхувена. Нідерландський кікбоксер завдав українцеві чимало проблем і змусив задуматися про своєчасний вихід на пенсію.

Маккензі похвалив Ріко за перший бій з українцем і заявив, що Верхувен був близький до перемоги й гідно програв. Однак у реванші глядачі можуть побачити зовсім іншого Усика — такого, як раніше, надзвичайно мотивованого та зосередженого.

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"Коли відмовляєшся від поясів, то для "останнього танцю" обираєш того, за кого тобі заплатять найбільший гонорар у кар’єрі. Зараз очевидно, що це Верхувен. Він змусив себе поважати за перший бій. Вболівальники хочуть продовження. І на місці Усика я б погодився", — заявив Маккензі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Кличко заявив про завершення кар’єри Олександра Усика та його спадщину.

Також Новини.LIVE повідомляли, що британець Тайсон Ф'юрі може не отримати гонорар за свій наступний бій.