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Головна Спорт Тайсон Ф'юрі не отримає гонорар за наступний бій

Тайсон Ф'юрі не отримає гонорар за наступний бій

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 16:52
Тайсон Ф'юрі проведе бій, за який йому не заплатять
Тайсон Ф'юрі та Маріуш Вах. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вже в липні знову вийде на ринг. Всупереч прогнозам, його суперник не є діючою зіркою. У команді британця сприймають це протистояння як підготовку до більш престижних поєдинків.

"Циганський король" битиметься з польським боксером Маріушем Вахом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing News.

Британець Тайсон Ф'юрі знову проведе бій вже 24 липня. Він зустрінеться на рингу з 46-річним Маріушем Вахом. Поєдинок відбудеться в Паттайї (Таїланд).

Що відомо про бій Ф'юрі

Цей поєдинок стане частиною підготовки британця до майбутнього протистояння зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Жоден телеканал чи стрімінгова платформа не висловили бажання придбати права на поєдинок. У підсумку його можна буде подивитися лише в рамках серіалу "Вдома у Ф'юрі" на Netflix.

Також відомо, що Тайсон Ф'юрі не отримає гонорар за цей бій. Однак, за іншими джерелами, британцеві все ж заплатять, але всю суму він збирається витратити на благодійність.

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Що стосується суперника "Циганського короля", то Маріуш Вах у професійній кар’єрі здобув 39 перемог і зазнав 13 поразок, а 20 поєдинків завершив нокаутом. Однак його найкращі роки давно позаду.

Нагадаємо, Новини.LIVE у ювілей Майка Тайсона писали про п’ять найкращих боїв у кар’єрі легендарного "Залізного Майка".

Також Новини.LIVE цитували колишнього промоутера Олександра Усика, який пояснив, чому українець повинен завершити кар’єру. 

спорт бокс Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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