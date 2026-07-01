Тайсон Фьюри проведет бой, за который ему не заплатят

Тайсон Фьюри и Мариуш Вах. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже в июле снова выйдет на ринг. Вопреки прогнозам, его соперник не является действующей звездой. В команде британца воспринимают противостояние в качестве подготовки к более статусным поединкам.

"Цыганский король" сразится с польским боксером Мариушем Вахом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News.

Британец Тайсон Фьюри снова проведет бой уже 24 июля. Он встретится на ринге с 46-летним Мариушем Вахом. Противостояние состоится в Паттайе (Таиланд).

Что известно о бое Фьюри

Этот поединок станет частью подготовки британца к будущему противостоянию с соотечественником Энтони Джошуа. Ни один телеканал или стриминговая платформа не выразили желание приобрести права на поединок. В итоге его можно будет посмотреть только в рамках сериала "Дома у Фьюри" на Netflix.

Также известно, что Тайсон Фьюри не получит гонорар за этот бой. Однако по другим источникам, британцу все же заплатят, но всю сумму он собирается потратить на благотворительность.

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Что касается соперника "Цыганского короля", Мариуш Вах в профессиональной карьере одержал 39 побед и 13 поражений, а 20 поединков завершил нокаутом. Однако его лучшие годы давно позади.

Напомним, Новини.LIVE в юбилей Майка Тайсона писали о пяти лучших боях в карьере легендарного "Железного Майка".

Также Новини.LIVE цитировали бывшего промоутера Александар Усика, который объяснил, почему украинец должен завершить карьеру.