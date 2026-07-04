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Главная Спорт Последний бой Усика: известно, кто может стать соперником украинца

Последний бой Усика: известно, кто может стать соперником украинца

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 17:29
Последний бой Усика: известный чемпион назвал претендента
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский чемпион Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов. Большинство из них уже обрели новых владельцев. Однако супертяж не собирается на пенсию. 

Впереди у Усика еще как минимум один громкий поединок, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out

До сих пор не известно, с кем украинец собирается войти в один ринг. О бое с ним уже попросили Рико Верхувен, Тайсон Фьюри, Джейк Пол и другие известные спортсмены. Однако сам Александр Усик хранит молчание по поводу следующего поединка. 

Наиболее вероятный противник 

Экс-чемпион мира по боксу Дюк Маккензи считает, что свой последний бой Александр Усик проведет против Рико Верхувена. Нидерландский кикбоксер доставил украинцу немало проблем и заставил задуматься о своевременном уходе на пенсию. 

Маккензи похвалил Рико за первый бой с украинцем и заявил, что Верхувен был близок к победе и достойно проиграл. Однако в реванше зрители могут увидеть совершенно другого Усика — такого, как раньше, предельно мотивированного и сконцентрированного. 

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"Когда отказываешься от поясов, то для "последнего танца" выбираешь того, за кого тебе заплатят самый большой гонорар в карьере. Сейчас очевидно, что это Верхувен. Он заставил себя уважать за первый бой. Болельщики хотят вторую часть. И на месте Усика я бы согласился", — заявил Маккензи. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Кличко заявил о завершении карьеры Александра Усика и его наследии. 

Также Новини.LIVE сообщали, что британец Тайсон Фьюри может не получить гонорар за свой следующий бой. 

Александр Усик бокс Рико Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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