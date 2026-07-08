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Главная Спорт Усик удивил выбором последнего соперника в карьере

Усик удивил выбором последнего соперника в карьере

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 19:54
Усик может сразиться с Уайлдером в своем последнем бою
Александр Усик и Деонтей Уайлдер. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский спортсмен Александр Усик вскоре подпишет контракт на свой последний бой в карьере. Его соперником должен стать Деонтей Уайлдер. Экс-чемпион хочет встретиться с легендарным представителем бокса перед завершением карьеры. 

Для американца такой бой тоже станет хорошим шансом достойно уйти на пенсию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring

Представители Александра Усика могут провести переговоры с агентами Деонтея Уайлдера. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе (2015—2020) давно не встречался с соперниками, равными себе по статусу. Поединок может стать последнгим для обоих боксеров. 

Другим кандидатом на роль последнего соперника Александра Усика был Джон Джонс, однако украинский супертяж склоняется к выбору "Бронзового бомбардировщика". Это противостояние может состояться в США в конце 2026 года. 

Кто такой Деонтей Уайлдер 

Обладатель самой длинной серии побед нокаутом в тяжелом весе долго доминировал в этой категории. Он считается одним из культовых представителей мирового бокса.

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В последние годы карьера 40-летнего Деонтея Уайлдера идет на спад. С 2020 года он победил только Роберта Хелениуса, но при этом дважды уступил Тайсону Фьюри, а также потерпел фиаско в поединках с Джозефом Паркером и Чжаном Чжилеем. Последним боем американца стало противостояние Тайрреллом Херндоном, которого он победил летом 2025 года. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Владимира Кличко, который пояснил мотивацию Александра Усика отказаться от чемпионских поясов. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Агит Кабайел, завладевший поясом WBC, может согласиться на его защиту в бою с Рико Верхувеном. 

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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