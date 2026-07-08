Усик може битися з Вайлдером у своєму останньому поєдинку

Олександр Усик та Деонтей Вайлдер. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Український спортсмен Олександр Усик незабаром підпише контракт на свій останній бій у кар’єрі. Його суперником має стати Деонтей Вайлдер. Ексчемпіон хоче зустрітися з легендарним боксером перед завершенням кар’єри.

Для американця такий бій також стане гарною нагодою гідно піти на пенсію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Представники Олександра Усика можуть провести переговори з агентами Деонтея Вайлдера. Колишній чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі (2015—2020) давно не зустрічався з суперниками, рівними собі за статусом. Поєдинок може стати останнім для обох боксерів.

Іншим кандидатом на роль останнього суперника Олександра Усика був Джон Джонс, однак український суперважкоатлет схиляється до вибору "Бронзового бомбардувальника". Це протистояння може відбутися в США наприкінці 2026 року.

Хто такий Деонтей Вайлдер

Володар найдовшої серії перемог нокаутом у важкій вазі тривалий час домінував у цій категорії. Він вважається одним із культових представників світового боксу.

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В останні роки кар’єра 40-річного Деонтея Вайлдера йде на спад. З 2020 року він переміг лише Роберта Хеленіуса, але при цьому двічі поступився Тайсону Ф’юрі, а також зазнав фіаско в поєдинках із Джозефом Паркером і Чжаном Чжилеєм. Останнім боєм американця стало протистояння з Тайреллом Херндоном, якого він переміг влітку 2025 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Володимира Кличка, який пояснив мотивацію Олександра Усика відмовитися від чемпіонських поясів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Агіт Кабаєл, який заволодів поясом WBC, може погодитися на його захист у поєдинку з Ріко Верхувеном.