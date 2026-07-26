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Главная Спорт Пирло может потерять работу в сборной Италии из-за российских букмекеров

Пирло может потерять работу в сборной Италии из-за российских букмекеров

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 16:08
Пирло может лишиться работы в сборной Италии из-за букмекеров
Андреа Пирло и Паоло Мальдини. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Системный кризис в итальянском футболе незадолго до ЧМ-2026 привел к отставке руководства местной Федерации и тренерского штаба "скуадры адзурры". Масштабная перезагрузка уже ознаменовалась скандалом. Кандидат на пост наставника команды не может начать работу. 

Андреа Пирло столкнулся в репутационным скандалом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport

Федерация футбола Италии вела переговоры с каталонским специалистом Хосепом Гвардиолой, который должен был стать новым главным тренером национальной команды. Однако экс-наставник "Манчестер Сити" хочет год отдохнуть от футбола. В итоге "скуадру адзурру" возглавил Андреа Пирло. 

Проблема с назначением тренера 

Бывший полузащитник сборной Италии может так и не приступить к работе с главной командой страны. Проблема заключается в том, что  В октябре 2025 года Андреа Пирло стал глобальным амбассадором букмекерской компании Fonbet. Это было связано с его работой в клубе "Дубай Юнайтед", который принадлежит российскому бизнесмену. Также специалист посещал в России финал местного Кубка по футболу. 

Некоторые европейские политики и даже министр спорта страны уже выступили против того, чтобы Андреа Пирло работал главным тренером сборной Италии. Законодательство страны ограничивает рекламу беттинга для лиц в национальном спорте, и Федерация футбола уже инициировала проверку. 

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У Пирло еще есть шанс достойно выйти из этой ситуации. Он может расторгнуть контракт с Fonbet в одностороннем порядке без штрафных санкций. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что украинский спортсмен стал звездой сумо в Японии и претендует на наивысший титул в этой стране. 

Ранее Новини.LIVE писали, что сразу три топ-клуба из Европы претендуют на одну из главных молодых звезд Кубка Мира-2026. 

букмекеры Сборная Италии по футболу Андреа Пирло
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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