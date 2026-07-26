Пирло может лишиться работы в сборной Италии из-за букмекеров

Пирло может потерять работу в сборной Италии из-за российских букмекеров
Системный кризис в итальянском футболе незадолго до ЧМ-2026 привел к отставке руководства местной Федерации и тренерского штаба "скуадры адзурры". Масштабная перезагрузка уже ознаменовалась скандалом. Кандидат на пост наставника команды не может начать работу.
Андреа Пирло столкнулся в репутационным скандалом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Федерация футбола Италии вела переговоры с каталонским специалистом Хосепом Гвардиолой, который должен был стать новым главным тренером национальной команды. Однако экс-наставник "Манчестер Сити" хочет год отдохнуть от футбола. В итоге "скуадру адзурру" возглавил Андреа Пирло.
Проблема с назначением тренера
Бывший полузащитник сборной Италии может так и не приступить к работе с главной командой страны. Проблема заключается в том, что В октябре 2025 года Андреа Пирло стал глобальным амбассадором букмекерской компании Fonbet. Это было связано с его работой в клубе "Дубай Юнайтед", который принадлежит российскому бизнесмену. Также специалист посещал в России финал местного Кубка по футболу.
Некоторые европейские политики и даже министр спорта страны уже выступили против того, чтобы Андреа Пирло работал главным тренером сборной Италии. Законодательство страны ограничивает рекламу беттинга для лиц в национальном спорте, и Федерация футбола уже инициировала проверку.
У Пирло еще есть шанс достойно выйти из этой ситуации. Он может расторгнуть контракт с Fonbet в одностороннем порядке без штрафных санкций.
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