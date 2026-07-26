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Главная Спорт Украинский сумоист Явгусишин установил уникальное достижение в Японии

Украинский сумоист Явгусишин установил уникальное достижение в Японии

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Дата публикации 26 июля 2026 15:03
Украинский сумоист Явгусишин завоевал в Японии третий Кубок Императора
Даниил Явгусишин во время турнира. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Имя Аонисики Арата стало известным всей Японии. Украинец Даниил Явгусишин, который взял этот псевдоним, уже несколько лет является одной из главных звезд сумо в мире. Он снова стал триумфатором Кубка Императора. 

В финальном турнире украинец победил двух своих главных соперников, сообщает портал Новини.LIVE

В японском городе Нагоя состоялся турнир с участием звезд сумо, среди которых был и 22-летний уроженец Винницы Даниил Явгусишин. Он переехал в Японию в 2022 году по приглашению известного мастера Араты Яманаки. С тех пор украинец стал спортсменом, которого в Японии знают практически все. 

Даниил Явгусишин
Даниил Явгусишин (слева) одерживает победу. Фото: Gettu Images

Новое достижение Аонисики Араты 

Украинец на Кубке Императора вел напряженную борьбу с японцем Атамифуджи и монголом Кирисимой. Силы всех трех спортсменов равны, они оспаривают все титулы сумо в Японии. 

Аонисики, Атамифуджи и Кирисима втроем вышли в плей-офф, где и оспорили победу на турнире. По регламенту триумфатором становился спортсмен, который сумел дважды взять верх над соперниками. Явгусишин в напряженной борьбе добился успеха. 

Достижение украинца, который в третий раз подряд победил на Кубке Императора, еще более ценно потому, что Даниил провел турнир с травмой. Он повредил обе ноги, и тренер волновался, что состояние спортсмена может ухудшиться. Однако Аонисики Арата продемонстрировал силу характера и стал претендентом на ранг йокодзуна. Это высший пожизненный ранг и титул великого чемпиона в традиционном сумо.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что лондонский "Арсенал" борется с "ПСЖ" и мадридским "Реалом" за звезду ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE сообщали, что донецкий "Шахтер" отказался отдать своего молодого воспитанника другому клубу УПЛ. 

сумо Даниил Явгусишин Аонисики Арата
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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