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Главная Спорт Шахтер не отпустил перспективного игрока в другой украинский клуб

Шахтер не отпустил перспективного игрока в другой украинский клуб

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 11:45
Шахтер не отпустил в Оболонь своего воспитанника
Александр Ющенко и главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Киевская "Оболонь" готовится к старту сезона 2026/27 в украинской Премьер-лиге. Уже в воскресенье, 2 августа, "пивовары" сыграют на выезде против "Эпицентра". Трансферная кампания столичного клуба еще не завершена. 

Однако "Оболони" так и не удалось подписать воспитанника "Шахтера", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

На протяжении последних полугода "Оболонь" интересовалась 21-летним игроком "Шахтера" Александром Ющенко. Уроженец черкасского футбола способен продуктивно действовать в атаке сразу на нескольких позициях. Однако трансфер так и не состоялся. 

Почему Ющенко остался в "Шахтере"

Футболист хотел присоединиться к "Оболони", а тренерский штаб киевской команды был заинтересован в его услугах. "Горнякам" предложили варианты перехода молодого игрока, однако руководство донецкого клуба запретило заключать эту сделку. 

"Парень был растренирован, поскольку футболисты, которые по возрасту вышли из U-19, остались без игровой практики. Мне кажется, что у "Шахтера" было немало таких сидевших футболистов получали хорошую зарплату, но при этом не тренировались или тренировались недостаточно и не имели необходимой игровой нагрузки", — рассказал президент "Оболони" Александр Слободян. 

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ФК Шахтер Футбол трансферы ФК Оболонь
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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