Владислав Лупашко стал главным тренером европейского клуба

Владислав Лупашко. Фото: "Лехия"

Украинский тренер Владислав Лупашко продолжит карьеру в Польше. Специалиста официально назначили главным тренером "Лехии" из Гданьска, которая в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе страны.

О назначении Лупашко сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу польского клуба.

Владислав Лупашко занял должность главного тренера «Лехии» из Гданьска. Контракт с тренером будет действовать до 30 июня 2029 года.



Добро пожаловать в Гданьск и удачи, тренер! ⚪️🟢



👉 https://t.co/Hy4H43ZcFd pic.twitter.com/ft9tYT8zir — «Лехия» Гданьск (@LechiaGdanskSA) 1 июля 2026

Лупашко получил долгосрочный контракт

"Лехия" объявила о подписании контракта с 39-летним украинским тренером до 30 июня 2029 года. В клубе уже поздравили нового тренера и пожелали ему успехов во главе команды.

В прошлом сезоне команда из Гданьска финишировала в зоне вылета и покинула польскую Экстракласу. В сезоне-2026/27 "Лехия" будет выступать в Первой лиге Польши.

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Последним местом работы Лупашко были львовские «Карпаты», которые он покинул в декабре 2025 года. Ранее украинский специалист возглавлял "Ингулец", с которым выиграл Первую лигу и вывел команду в украинскую Премьер-лигу.

В настоящее время за "Лехию" выступают украинские футболисты Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

Владислав Лупашко родился в Белгороде-Днестровском в Одесской области. Во время игровой карьеры он выступал за "Борисфен", "Металлург" (Донецк), "Княжу", ФК "Львов", "Оболонь", "Буковину", "Ильичевец", "Зирку" и "Ингулец".

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