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Головна Спорт Лупашко призначено головним тренером польської Лехії

Лупашко призначено головним тренером польської Лехії

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:39
Владислав Лупашко став головним тренером європейського клубу
Владислав Лупашко. Фото: "Лехія"

Український тренер Владислав Лупашко продовжить кар'єру в Польщі. Фахівця офіційно призначили головним тренером "Лехії" з Гданська, яка в наступному сезоні виступатиме в другому за силою дивізіоні країни.

Про призначення Лупашка повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу польського клубу.

Лупашко отримав довгостроковий контракт

"Лехія" оголосила про підписання контракту з 39-річним українським наставником до 30 червня 2029 року. У клубі вже привітали нового тренера та побажали йому успіхів на чолі команди.

Минулого сезону команда з Гданська фінішувала в зоні вильоту та залишила польську Екстракласу. У сезоні-2026/27 "Лехія" виступатиме в Першій лізі Польщі.

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Останнім місцем роботи Лупашка були львівські "Карпати", які він залишив у грудні 2025 року. Раніше український фахівець очолював "Інгулець", з яким виграв Першу лігу та вивів команду до української Прем'єр-ліги.

Наразі за "Лехію" виступають українські футболісти Богдан В'юнник та Іван Желізко.

Владислав Лупашко є уродженцем Білгорода-Дністровського на Одещині. Під час ігрової кар'єри він виступав за "Борисфен", "Металург" Донецьк, "Княжу", ФК "Львів", "Оболонь", "Буковину", "Іллічівець", "Зірку" та "Інгулець".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про блогерку, яка підкорила вболівальників на ЧС-2026 та стала однією з найобговорюваніших персон турніру завдяки своїм вірусним роликам.

Також Новини.LIVE писав, що після переконливої перемоги над Швецією Кіліан Мбаппе назвав головну причину успіху французької збірної в матчі плейоф.

українські легіонери (футбол) Владислав Лупашко Лехія Гданськ
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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