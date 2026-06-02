Українця Желізка з Лехії хочуть виторгувати два клуби із Серії А

Іван Желізко. Фото: "Лехія"

Український півзахисник Іван Желізко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Італії. Футболістом польської "Лехії" зацікавилися одразу два клуби Серії А.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на польського журналіста Мацея Сломінського.

Іван Желізко. Фото: "Лехія

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За інформацією польського журналіста Сломінського, керівництво "Лехії" отримало пропозиції щодо трансферу 25-річного українця від "Торіно" та "Болоньї".

Італійські клуби уважно стежать за виступами Желізка, який став одним із ключових гравців команди з Гданська. Очікується, що переговори щодо можливого переходу можуть активізуватися після завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що інтерес до українського футболіста також виявляє донецький "Шахтар". Чемпіон України розглядає варіант із підсиленням середньої лінії за рахунок вихованця львівських "Карпат".

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У сезоні-2025/26 Желізко провів 33 матчі у всіх турнірах. На рахунку півзахисника сім забитих м’ячів та сім результативних передач.

За даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість українця становить близько трьох мільйонів євро.