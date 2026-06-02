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Головна Спорт Українця Желізко з Лехії хочуть виторгувати два клуби із Серії А

Українця Желізко з Лехії хочуть виторгувати два клуби із Серії А

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 22:45
Українця Желізка з Лехії хочуть виторгувати два клуби із Серії А
Іван Желізко. Фото: "Лехія"

Український півзахисник Іван Желізко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Італії. Футболістом польської "Лехії" зацікавилися одразу два клуби Серії А.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на польського журналіста Мацея Сломінського.

Иван Желизко
Іван Желізко. Фото: "Лехія

Ще один українець зібрався в Топ-5 ліг

За інформацією польського журналіста Сломінського, керівництво "Лехії" отримало пропозиції щодо трансферу 25-річного українця від "Торіно" та "Болоньї".

Італійські клуби уважно стежать за виступами Желізка, який став одним із ключових гравців команди з Гданська. Очікується, що переговори щодо можливого переходу можуть активізуватися після завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що інтерес до українського футболіста також виявляє донецький "Шахтар". Чемпіон України розглядає варіант із підсиленням середньої лінії за рахунок вихованця львівських "Карпат".

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У сезоні-2025/26 Желізко провів 33 матчі у всіх турнірах. На рахунку півзахисника сім забитих м’ячів та сім результативних передач.

За даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість українця становить близько трьох мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про думку Володимира Кличка щодо Агіта Кабаєла, якого вважають одним із головних претендентів на чемпіонський бій у надважкій вазі. Українець пояснив, які якості роблять німецького боксера небезпечним навіть для найтитулованіших опонентів.

Також Новини.LIVE писав, що кар'єра Іллі Забарного може знову бути пов'язана з англійським футболом найближчим часом. Інтерес до гравця збірної України проявляють клуби, які готові розглянути його трансфер у майбутньому.

Болонья Лехія Гданськ Іван Желізко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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