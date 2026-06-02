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Главная Спорт Украинца Желизко из Лехии хотят выторговать два клуба из Серии А

Украинца Желизко из Лехии хотят выторговать два клуба из Серии А

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 22:45
Украинца Желизка из Лехии хотят выторговать два клуба из Серии А
Иван Желизко. Фото: "Лехия"

Украинский полузащитник Иван Желизко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Футболистом польской "Лехии" заинтересовались сразу два клуба Серии А.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на польского журналиста Мацея Сломинского.

Иван Желизко
Иван Желизко. Фото: "Лехия

Еще один украинец собрался в Топ-5 лиг

По информации польского журналиста Сломинского, руководство "Лехии" получило предложения по трансферу 25-летнего украинца от "Торино" и "Болоньи".

Итальянские клубы внимательно следят за выступлениями Желизка, который стал одним из ключевых игроков команды из Гданьска. Ожидается, что переговоры по возможному переходу могут активизироваться после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому футболисту также проявляет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины рассматривает вариант с усилением средней линии за счет воспитанника львовских "Карпат".

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В сезоне-2025/26 Желизко провел 33 матча во всех турнирах. На счету полузащитника семь забитых мячей и семь результативных передач.

По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость украинца составляет около трех миллионов евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мнении Владимира Кличко относительно Агита Кабаэла, которого считают одним из главных претендентов на чемпионский бой в супертяжелом весе. Украинец объяснил, какие качества делают немецкого боксера опасным даже для самых титулованных оппонентов.

Также Новости.LIVE писал, что карьера Ильи Забарного может снова быть связана с английским футболом в ближайшее время. Интерес к игроку сборной Украины проявляют клубы, которые готовы рассмотреть его трансфер в будущем.

Болонья Лехия Гданск Иван Желизко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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