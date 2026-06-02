Украинца Желизка из Лехии хотят выторговать два клуба из Серии А

Иван Желизко. Фото: "Лехия"

Украинский полузащитник Иван Желизко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Футболистом польской "Лехии" заинтересовались сразу два клуба Серии А.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на польского журналиста Мацея Сломинского.

Иван Желизко. Фото: "Лехия

Еще один украинец собрался в Топ-5 лиг

По информации польского журналиста Сломинского, руководство "Лехии" получило предложения по трансферу 25-летнего украинца от "Торино" и "Болоньи".

Итальянские клубы внимательно следят за выступлениями Желизка, который стал одним из ключевых игроков команды из Гданьска. Ожидается, что переговоры по возможному переходу могут активизироваться после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому футболисту также проявляет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины рассматривает вариант с усилением средней линии за счет воспитанника львовских "Карпат".

Читайте также:

В сезоне-2025/26 Желизко провел 33 матча во всех турнирах. На счету полузащитника семь забитых мячей и семь результативных передач.

По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость украинца составляет около трех миллионов евро.