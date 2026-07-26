Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український сумоїст Явгусішин встановив унікальний рекорд у Японії

Український сумоїст Явгусішин встановив унікальний рекорд у Японії

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 15:03
Український сумоїст Явгусішин завоював у Японії третій Кубок Імператора
Данило Явгусішин під час турніру. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Ім'я Аонісікі Арата стало відомим усій Японії. Українець Данило Явгусішин, який обрав собі цей псевдонім, уже кілька років є однією з головних зірок сумо у світі. Він знову став переможцем Кубка Імператора.

У фінальному турнірі українець переміг двох своїх головних суперників, повідомляє портал Новини.LIVE.

У японському місті Нагоя відбувся турнір за участю зірок сумо, серед яких був і 22-річний уродженець Вінниці Данило Явгусишин. Він переїхав до Японії у 2022 році на запрошення відомого майстра Арати Яманакі. Відтоді українець став спортсменом, якого в Японії знають практично всі.

Даниил Явгусишин
Данило Явгусишин (ліворуч) здобуває перемогу. Фото: Gettu Images

Нове досягнення Аонісікі Арати

Українець на Кубку Імператора вів напружену боротьбу з японцем Атаміфудзі та монголом Кірісімою. Сили всіх трьох спортсменів рівні, вони претендують на всі титули сумо в Японії.

Аонішікі, Атаміфудзі та Кірісіма втрьох вийшли до плей-оф, де й боролися за перемогу на турнірі. Згідно з регламентом, переможцем ставав спортсмен, який зумів двічі взяти гору над суперниками. Явгушишин у напруженій боротьбі домігся успіху.

Досягнення українця, який втретє поспіль переміг на Кубку Імператора, є ще ціннішим, оскільки Данило провів турнір із травмою. Він пошкодив обидві ноги, і тренер хвилювався, що стан спортсмена може погіршитися. Однак Аонісікі Арата продемонстрував силу характеру і став претендентом на звання йокодзуна. Це найвищий довічний ранг і титул великого чемпіона в традиційному сумо.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що лондонський "Арсенал" змагається з "ПСЖ" та мадридським "Реалом" за зірку ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли, що донецький "Шахтар" відмовився віддати свого молодого вихованця іншому клубу УПЛ.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

сумо Данило Явгусишин Аонісікі Арата
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації