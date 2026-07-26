Усик зворушливо підтримав Джошуа після перемоги над Пренгою

Усик чесно оцінив перемогу Джошуа над Пренгою
Британець Ентоні Джошуа зробив важливий крок до своєї мети — повернення одного з чемпіонських поясів. Йому вдалося здобути перемогу над Крістіаном Пренгою. Поєдинок склався важко для "Ей Джея".
Українець Олександр Усик підтримував друга і до поєдинку, і відразу після перемоги, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.
Всупереч очікуванням експертів, Ентоні Джошуа зіткнувся з серйозними проблемами під час протистояння з Крістіаном Пренгою. Британець двічі опинився в нокдауні вже в першому раунді. Однак клас "Ей Джея" та його ретельна підготовка вплинули на результат бою. Фаворит зумів достроково здобути перемогу.
Що Усик сказав про перемогу Джошуа
Українець допомагав британцеві готуватися до поєдинку з Пренгою. Навіть перед боєм Олександр Усик був у роздягальні Ентоні Джошуа. Ексчемпіон вмикав мотивуючу музику, а потім і помолився разом зі своїм другом. Одразу після бою українець пояснив, чому не сумнівався у перемозі Джошуа.
"Перший раунд був перевіркою. У боксі таке трапляється. Джошуа пропустив хороший аперкот і опинився в нокдауні. Але Ей Джей повернувся і переміг. Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном", — заявив Усик.
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