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Головна Спорт Усик чесно оцінив перемогу Джошуа над Пренгою

Усик чесно оцінив перемогу Джошуа над Пренгою

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 17:34
Усик зворушливо підтримав Джошуа після перемоги над Пренгою
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Британець Ентоні Джошуа зробив важливий крок до своєї мети — повернення одного з чемпіонських поясів. Йому вдалося здобути перемогу над Крістіаном Пренгою. Поєдинок склався важко для "Ей Джея".

Українець Олександр Усик підтримував друга і до поєдинку, і відразу після перемоги, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.

Всупереч очікуванням експертів, Ентоні Джошуа зіткнувся з серйозними проблемами під час протистояння з Крістіаном Пренгою. Британець двічі опинився в нокдауні вже в першому раунді. Однак клас "Ей Джея" та його ретельна підготовка вплинули на результат бою. Фаворит зумів достроково здобути перемогу.

Энтони Джошуа
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга. Фото: Reuters

Що Усик сказав про перемогу Джошуа

Українець допомагав британцеві готуватися до поєдинку з Пренгою. Навіть перед боєм Олександр Усик був у роздягальні Ентоні Джошуа. Ексчемпіон вмикав мотивуючу музику, а потім і помолився разом зі своїм другом. Одразу після бою українець пояснив, чому не сумнівався у перемозі Джошуа.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа перед боєм. Фото: Instagram

"Перший раунд був перевіркою. У боксі таке трапляється. Джошуа пропустив хороший аперкот і опинився в нокдауні. Але Ей Джей повернувся і переміг. Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном", — заявив Усик.

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Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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