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Главная Спорт Усик честно оценил победу Джошуа над Пренгой

Усик честно оценил победу Джошуа над Пренгой

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 17:34
Усик трогательно поддержал Джошуа после победы над Пренгой
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Британец Энтони Джошуа сделал важный шаг к цели, которой является возвращение себе одного из чемпионских поясов. Он сумел одержать победу над Кристианом Пренгой. Поединок тяжело складывался для "Эй Джея". 

Украинец Алекснадр Усик поддерживал друга и до поединка, и сразу после победы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT

Вопреки ожиданиям экспертов, Энтони Джошуа столкнулся с серьезными проблемами во время противостояния с Кристианом Пренгой. Британец дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде. Однако класс "Эй Джея" и его тщательная подготовка сказались на исходе боя. Фаворит сумел досрочно одержать победу

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа и Кристиан Пренга. Фото: Reuters

Что Усик сказал о победе Джошуа 

Украинец помогал британцу готовиться к поединку с Пренгой. Даже перед боем Александр Усик был в раздевалке Энтони Джошуа. Экс-чемпион включал мотивирующую музыку, а потом и помолился вместе со своим другом. Сразу после боя украинец объяснил, почему не сомневался в победе Джошуа. 

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем. Фото: Instagram

"Первый раунд был проверкой. В боксе такое случается. Джошуа пропустил хороший аперкот и оказался в нокдауне. Но Эй Джей вернулся и победил. Энтони Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом", — заявил Усик. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Андреа Пирло может не провести ни одного матча во главе сборной Италии по футболу. 

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский спортсмен становится легендой сумо в Японии, ему покорилось уникальное достижение. 

Александр Усик бокс Энтони Джошуа
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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