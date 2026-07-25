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Главная Спорт Усик впервые раскрыл, о чем говорил с Трампом

Усик впервые раскрыл, о чем говорил с Трампом

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 17:10
Усик признался, о чем Трамп спросил его в Белом доме
Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший абсолютный чемпион по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал о беседе с Дональдом Трампом. Украинский спортсмен посетил Белый дом. Он был удостоен личной встречи с главой США. 

Усик и Трамп не вспоминали о политике, собщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Полесья".

Кадры визита Александра Усика в США облетели весь мир. На них украинский боксер общается с президентом Америки в непринужденной обстановке. Оба улыбаются и демонстрируют, что находятся в хорошем расположении духа. 

Александр Усик и Дональд Трамп
Александр Усик и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: instagram.com/usykaa/

О чем разговаривали Усик и Трамп

Спортсмен честно признался, что во время его визита в Белый дом не было сказано ни слова о политике. Он обсуждал с президентом США только бокс. Дональд Трамп продемонстрировал хорошую осведомленность об этом виде спорта. 

Президент США обсудил с Александром Усиком боксеров 1960-х и 1970-х годов, а также нынешних чемпионов. Дональд Трамп удивлялся, как украинцу удалось победить соперников, которые превосходили его по габаритам. 

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"Я ответил, что размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон. Он посмеялся над этим", — рассказал Усик. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Килиан Мбаппе потеснил Харри Кейна с вершины рейтинга главных претендентов на "Золотой мяч". 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья подписал контракт с одним из легендарных клубов из Южной Америки.

Дональд Трамп Александр Усик бокс
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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