Усик признался, о чем Трамп спросил его в Белом доме

Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший абсолютный чемпион по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал о беседе с Дональдом Трампом. Украинский спортсмен посетил Белый дом. Он был удостоен личной встречи с главой США.

Усик и Трамп не вспоминали о политике, собщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Полесья".

Кадры визита Александра Усика в США облетели весь мир. На них украинский боксер общается с президентом Америки в непринужденной обстановке. Оба улыбаются и демонстрируют, что находятся в хорошем расположении духа.

Александр Усик и Дональд Трамп в Белом доме. Фото: instagram.com/usykaa/

О чем разговаривали Усик и Трамп

Спортсмен честно признался, что во время его визита в Белый дом не было сказано ни слова о политике. Он обсуждал с президентом США только бокс. Дональд Трамп продемонстрировал хорошую осведомленность об этом виде спорта.

Президент США обсудил с Александром Усиком боксеров 1960-х и 1970-х годов, а также нынешних чемпионов. Дональд Трамп удивлялся, как украинцу удалось победить соперников, которые превосходили его по габаритам.

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"Я ответил, что размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон. Он посмеялся над этим", — рассказал Усик.

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