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Головна Спорт Усик вперше розповів, про що розмовляв із Трампом

Усик вперше розповів, про що розмовляв із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 17:10
Усик розповів, про що його запитав Трамп у Білому домі
Олександр Усик та Дональд Трамп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній абсолютний чемпіон з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про розмову з Дональдом Трампом. Український спортсмен відвідав Білий дім. Йому випала нагода особисто зустрітися з главою США.

Усик і Трамп не торкалися тем політики, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Полісся".

Кадри візиту Олександра Усика до США облетіли весь світ. На них український боксер спілкується з президентом Америки в невимушеній обстановці. Обидва посміхаються і демонструють, що перебувають у гарному настрої.

Александр Усик и Дональд Трамп
Олександр Усик та Дональд Трамп у Білому домі. Фото: instagram.com/usykaa/

Про що розмовляли Усик і Трамп

Спортсмен чесно зізнався, що під час його візиту до Білого дому не було сказано жодного слова про політику. Він обговорював із президентом США лише бокс. Дональд Трамп продемонстрував хорошу обізнаність щодо цього виду спорту.

Президент США обговорив з Олександром Усиком боксерів 1960-х та 1970-х років, а також нинішніх чемпіонів. Дональд Трамп дивувався, як українцеві вдалося перемогти суперників, які перевершували його за габаритами.

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"Я відповів, що розмір не має значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон. Він посміявся з цього", — розповів Усик.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Кіліан Мбаппе посунув Гаррі Кейна з вершини рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья підписав контракт з одним із легендарних клубів Південної Америки.

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Дональд Трамп Олександр Усик бокс
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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