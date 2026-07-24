Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ротань объяснил, почему Полесье трижды пропустило голы от Копенгагена

Ротань объяснил, почему Полесье трижды пропустило голы от Копенгагена

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 10:30
Ротань объяснил, что Усик сказал футболистам Полесья
Руслан Ротань, Александр Усик и Эдуард Сарапий. Фото: пресс-служба "Полесья". Коллаж: Новини.LIVE

Во втором квалификационном раунде Лиги Конференций "Полесье" провело первый поединок против "Копенгагена". Он получился результативным и завершился со счетом 3:3. Житомирская команда отыгралась незадолго до финального свистка. 

Руслан Ротань объяснил, как его подопечным пришлось приспасабливаться к уловкам соперника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Главный тренер "Полесья" первым делом отметил то, что его футболисты получили важный опыт в противостоянии с настолько сильным соперником, которым является "Копенгаген". Датчане несколько раз по ходу поединка меняли тактику, и "Полесью" пришлось перестраиваться прямо во время матча. Украинская команда в отдельные отрезки встречи доминировала, но не сумела реализовать свое преимущество. 

Усик поддержал "Полесье"

Наставник житомирской команды заявил, что выводы из ошибок будут сделаны, а вопрос выхода в следующую стадию турнира отложен до ответного матча. Руслан Ротань отдельно поблагодарил датских болельщиков, которые поддержали соперника и развернули на трибунах украинские флаги. Также наставник ответил на вопрос о присутствии на матче Александра Усика

"Он сказал, что видит в команде большой потенциал, который надо раскрыть победами. Этот матч, пожалуй, доставил огромное удовольствие болельщикам, но результат не дает нам такой уверенности перед выездным поединком. Но мы должны понимать главный посыл от Александра — нам нужно становиться мужиками. Матчи еврокубков не прощают ошибок", — заявил Ротань. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о поражении "Динамо" от греческого ПАОКа и реакции на результат тренера команды Игоря Суркиса. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Усман Дембеле получил выгодное предложение о трансфере в один из грандов Саудовской Аравии. 

Руслан Ротань Полесье Копенгаген
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации