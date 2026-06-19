«Полесье» ведет переговоры о трансфере вингера, забившего гол Трубину в ЛЧ

Леандру Андраде. Фото: Azerisport

Житомирское "Полесье" может в ближайшее время усилить состав футболистом из Кабо-Верде Леандру Андраде. Украинский клуб уже ведет активные переговоры как с самим игроком, так и с азербайджанским "Карабахом".

Об этом сообщает портал "Новини.LIVE" со ссылкой на "ТаТоТаке".

Леандру Андраде. Фото: "Карабах"

"Полесье" приблизилось к трансферу Андраде

По информации источника, переговорный процесс находится на продвинутой стадии. В кругах, близких к житомирскому клубу, ситуацию оценивают как практически завершенную.

Ранее об интересе "Полесья" к футболисту сообщал азербайджанский журналист Фуад Алакбаров. Теперь информацию подтвердили и украинские источники.

Андраде, которому 27 лет, выступает преимущественно на правом фланге атаки, хотя может играть и на других позициях в нападении. Футболист является игроком национальной сборной Кабо-Верде и одним из лидеров "Карабаха".

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Контракт Андраде с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро.

В Азербайджане считают, что для оформления перехода "Полесье" придется заплатить не менее 3 млн евро. Если сделка состоится на таких условиях, она может стать одной из самых дорогих в истории житомирского клуба.

Интерес к Андраде возник на фоне истечения срока действия контракта с Алексеем Гуцуляком.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший футболист сборной Украины эмоционально отреагировал на массированную атаку беспилотников по Москве. Экс-игрок не скрывал своих эмоций и опубликовал резкое заявление.

Также "Новини.LIVE" писал, что "Челси" готов пойти на значительные финансовые затраты, чтобы окончательно урегулировать ситуацию вокруг Михаила Мудрика. Лондонский клуб стремится как можно быстрее закрыть этот резонансный вопрос.