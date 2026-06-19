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Головна Спорт Полісся намагається придбати гравця з екзотичної країни, що забивав у ЛЧ

Полісся намагається придбати гравця з екзотичної країни, що забивав у ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 21:48
Полісся веде переговори щодо трансферу вінгера, який забивв Трубіну в ЛЧ
Леандру Андраде. Фото: Azerisport

Житомирське "Полісся" може найближчим часом підсилити склад футболістом із Кабо-Верде Леандру Андраде. Український клуб уже веде активні переговори як із самим гравцем, так і з азербайджанським "Карабахом".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Леандро Андраде
Леандру Андраде. Фото: "Карабах"

Полісся наблизилося до трансферу Андраде

За інформацією джерела, переговорний процес перебуває на просунутій стадії. У колах, наближених до житомирського клубу, ситуацію оцінюють як таку, що є доволі близькою до завершення.

Раніше про інтерес "Полісся" до футболіста повідомляв азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров. Тепер інформацію підтвердили й українські джерела.

Андраде, якому 27 років, виступає переважно на правому фланзі атаки, хоча може діяти й на інших позиціях у групі нападу. Футболіст є гравцем національної збірної Кабо-Верде та одним із лідерів "Карабаху".

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Контракт Андраде з азербайджанським клубом розрахований до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 3,5 млн євро.

В Азербайджані вважають, що для оформлення переходу "Поліссю" доведеться заплатити щонайменше 3 млн євро. Якщо угода відбудеться на таких умовах, вона може стати однією з найдорожчих в історії житомирського клубу.

Інтерес до Андраде виник на тлі завершення дії контракту з Олексієм Гуцуляком.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній футболіст збірної України емоційно відреагував на масовану атаку безпілотників по Москві. Ексгравець не приховував своїх емоцій та опублікував різку заяву.

Також Новини.LIVE писав, що "Челсі" готовий піти на значні фінансові витрати, щоб остаточно врегулювати ситуацію навколо Михайла Мудрика. Лондонський клуб прагне якнайшвидше закрити резонансне питання.

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Кабо-Верде Футбол трансфери Полісся
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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