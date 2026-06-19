Полісся веде переговори щодо трансферу вінгера, який забивв Трубіну в ЛЧ

Леандру Андраде. Фото: Azerisport

Житомирське "Полісся" може найближчим часом підсилити склад футболістом із Кабо-Верде Леандру Андраде. Український клуб уже веде активні переговори як із самим гравцем, так і з азербайджанським "Карабахом".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Леандру Андраде. Фото: "Карабах"

Полісся наблизилося до трансферу Андраде

За інформацією джерела, переговорний процес перебуває на просунутій стадії. У колах, наближених до житомирського клубу, ситуацію оцінюють як таку, що є доволі близькою до завершення.

Раніше про інтерес "Полісся" до футболіста повідомляв азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров. Тепер інформацію підтвердили й українські джерела.

Андраде, якому 27 років, виступає переважно на правому фланзі атаки, хоча може діяти й на інших позиціях у групі нападу. Футболіст є гравцем національної збірної Кабо-Верде та одним із лідерів "Карабаху".

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Контракт Андраде з азербайджанським клубом розрахований до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 3,5 млн євро.

В Азербайджані вважають, що для оформлення переходу "Поліссю" доведеться заплатити щонайменше 3 млн євро. Якщо угода відбудеться на таких умовах, вона може стати однією з найдорожчих в історії житомирського клубу.

Інтерес до Андраде виник на тлі завершення дії контракту з Олексієм Гуцуляком.

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