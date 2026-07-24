Ротань пояснив, що Усик сказав футболістам Полісся

Руслан Ротань, Олександр Усик та Едуард Сарапій. Фото: пресслужба "Полісся". Колаж: Новини.LIVE

У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій "Полісся" зіграло перший матч проти "Копенгагена". Матч виявився результативним і завершився з рахунком 3:3. Житомирська команда відігралася незадовго до фінального свистка.

Руслан Ротань пояснив, як його підопічним довелося пристосовуватися до хитрощів суперника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Головний тренер "Полісся" насамперед зазначив, що його футболісти здобули важливий досвід у протистоянні з таким сильним суперником, яким є "Копенгаген". Данці кілька разів протягом поєдинку змінювали тактику, і "Поліссю" довелося перебудовуватися прямо під час матчу. Українська команда в окремі відрізки зустрічі домінувала, але не зуміла реалізувати свою перевагу.

Усик підтримав "Полісся"

Тренер житомирської команди заявив, що висновки з помилок будуть зроблені, а питання виходу до наступного етапу турніру відкладено до матчу-відповіді. Руслан Ротань окремо подякував датським уболівальникам, які підтримали суперника та розгорнули на трибунах українські прапори. Також тренер відповів на запитання щодо присутності на матчі Олександра Усика.

"Він сказав, що бачить у команді великий потенціал, який треба розкрити перемогами. Цей матч, мабуть, приніс величезне задоволення вболівальникам, але результат не дає нам такої впевненості перед виїзним поєдинком. Але ми маємо розуміти головний посил Олександра — нам потрібно ставати чоловіками. Матчі єврокубків не прощають помилок", — заявив Ротань.

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