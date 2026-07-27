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Головна Спорт Ліверпуль знайшов у ПСЖ головне підкріплення перед початком сезону

Ліверпуль знайшов у ПСЖ головне підкріплення перед початком сезону

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 11:19
Барколя відмовився продовжувати контракт із ПСЖ, щоб перейти до Ліверпуля
Бредлі Барколя та тренер "Ліверпуля" Андоні Іраола. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Вінгер збірної Франції Бредлі Барколя хоче покинути "ПСЖ". Він незадоволений своїм статусом у столичній команді. Футболіст хоче частіше виходити на поле.

Барколя може розпочати сезон 2026/27 в англійській Прем'єр-лізі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Флоріана Плеттенберга.

Французький "ПСЖ" може втратити одну зі своїх головних зірок. Атакувальний півзахисник Бредлі Барколя незадоволений своєю роллю в команді Луїса Енріке. Він відмовився продовжувати контракт із клубом, який закінчується влітку 2028 року. Цією ситуацією може скористатися інший відомий клуб.

Де гратиме Барколя

Англійський "Ліверпуль" проявив ініціативу і вже зв’язався з агентами 23-річного футболіста. Сторони обговорили вимоги Бредлі Барколя щодо зарплати й швидко дійшли згоди щодо майбутнього контракту. Вінгер хоче продовжити кар’єру на "Енфілді".

"Ліверпуль" уже підготував офіційну пропозицію для "ПСЖ". Переговори мають розпочатися вже в понеділок. Англійці хочуть підписати Бредлі Барколя до закриття літнього трансферного вікна.

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ПСЖ Футбол трансфери Ліверпуль
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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