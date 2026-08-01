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Головна Спорт Роналду запросив Мессі на своє весілля, але Кріштіану не був ініціатором

Роналду запросив Мессі на своє весілля, але Кріштіану не був ініціатором

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 00:12
Роналду несподівано запросив Мессі на весілля з Джорджиною Родрігес
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду запросив багаторічного суперника Ліонеля Мессі на весілля з Джорджиною Родрігес. Ініціатором запрошення конкурента міг бути не сам футболіст.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Есегбони Луїса.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду погодився із пропозицією своєї нареченої

За словами джерела, Мессі отримав запрошення на весілля Роналду та Родрігес. Ініціаторкою цього могла бути Джорджина, яка дружить із дружиною Мессі Антонеллою Рокуццо.

Окрім аргентинського форварда, серед гостей також очікують бразильського нападника Неймара та колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, який підтримує дружні стосунки з португальським футболістом.

Весільна церемонія запланована на 8 серпня та має відбутися на рідному для Роналду острові Мадейра. Урочистості відбудуться в соборі Фуншала, після чого гості вирушать до п’ятизіркового готелю. Через весілля частину готелю закриють для гостей та відвідувачів.

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Роналду та Мессі у період виступів за "Реал" та "Барселону" регулярно змагалися за перемоги в Лізі чемпіонів, чемпіонатах Іспанії та нагородах найкращому футболісту світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Михайло Мудрик повернувся до розташування "Челсі" та провів перше тренування після завершення дискваліфікації.

Також Новини.LIVE писав, що Іллю Забарного помітили на елітному автомобілі біля тренувальної бази "ПСЖ".

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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