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Головна Спорт Мудрик прибув у розташування Челсі та провів перше тренування: фото

Мудрик прибув у розташування Челсі та провів перше тренування: фото

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 18:06
Мудрик повернувся до Челсі та провів тренування
Михайло Мудрик в розташуванні клубу. Фото: "Челсі"

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик прибув до Гонконгу, де приєднався до команди. Раніше у футболіста завершився строк дискваліфікації за провалений допінг-тест.

Мудрик уже провів перше тренування, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Челсі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мудрик прибув до "Челсі" та повернув посмішку на обличчі

Після прибуття Мудрик відвідав тренування лондонського клубу та поспілкувався з головним тренером Хабі Алонсо, а також партнерами по команді. Найближчим часом український футболіст працюватиме під наглядом тренерського штабу, який планує оцінити його фізичну готовність і вирішити його долю перед стартом нового сезону.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик з партнерами по команді. Фото: "Челсі"

Наступний товариський поєдинок лондонці проведуть 5 серпня проти "Ювентуса". Якщо тренери визнають стан Мудрика достатнім, він може отримати ігровий час і вперше проявити себе перед новим головним тренером у матчі.

Якщо на зборах Мудрик не доведе свою важливість для команди, то має перейти в оренду до "Страсбурга". Гравцем також цікавляться клуби АПЛ, але французький клуб є сателітом "Челсі", тому йому простіше отримати гравця.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Роман Яремчук залишить "Олімпіакос", а форвард уже розглядає варіанти продовження кар'єри.

Також Новини.LIVE писав, що президент УАФ Андрій Шевченко пояснив, чому більше не підтримує контакт із деякими ексодноклубниками з "Мілана".

Михайло Мудрик Челсі Хабі Алонсо
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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