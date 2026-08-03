Мудрик повернувся до Челсі та провів тренування

Михайло Мудрик в розташуванні клубу. Фото: "Челсі"

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик прибув до Гонконгу, де приєднався до команди. Раніше у футболіста завершився строк дискваліфікації за провалений допінг-тест.

Мудрик уже провів перше тренування, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Челсі".

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Після прибуття Мудрик відвідав тренування лондонського клубу та поспілкувався з головним тренером Хабі Алонсо, а також партнерами по команді. Найближчим часом український футболіст працюватиме під наглядом тренерського штабу, який планує оцінити його фізичну готовність і вирішити його долю перед стартом нового сезону.

Михайло Мудрик з партнерами по команді. Фото: "Челсі"

Наступний товариський поєдинок лондонці проведуть 5 серпня проти "Ювентуса". Якщо тренери визнають стан Мудрика достатнім, він може отримати ігровий час і вперше проявити себе перед новим головним тренером у матчі.

Якщо на зборах Мудрик не доведе свою важливість для команди, то має перейти в оренду до "Страсбурга". Гравцем також цікавляться клуби АПЛ, але французький клуб є сателітом "Челсі", тому йому простіше отримати гравця.

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