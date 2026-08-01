Мудрик може покинути Челсі перед початком нового сезону

Тренер Хабі Алонсо та Михайло Мудрик. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Дискваліфікація вінгера збірної України Михайла Мудрика офіційно завершилася. Його представники уклали мирну угоду з керівництвом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Це означає, що футболіст може повернутися на поле.

Мудрик уже прибув на базу "Челсі", але через декілька тижнів може перейти в іншу команду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо.

Тренерський штаб "Челсі" оцінить стан, у якому перебуває Михайло Мудрик. Український футболіст не брав участі в офіційних матчах з листопада 2024 року. Його контракт із "синіми" діє до літа 2031 року, але не виключено, що вінгер змінить клуб найближчим часом.

"Челсі" може віддати Михайла Мудрика в оренду в іншу команду, де він отримає регулярну ігрову практику. Про повноцінний продаж прав на українця не йдеться, однак йому буде складно виграти конкуренцію за місце в основному складі "синіх".

Як вдалося виправдати Мудрика

У правилах WADA відбулася зміна технічного регламенту. Це означає, що кількість забороненого препарату, яку було виявлено в крові Михайла Мудрика, більше не є критичною і не може слугувати приводом для дискваліфікації.

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Зміни не стосуються старих справ WADA, проте адвокати українця домовилися з Агентством про те, що вінгер "Челсі" може продовжити кар’єру. Суперечка була врегульована мирним шляхом.

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