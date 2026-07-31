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Головна Спорт Де гратиме Зінченко: у захисника є кілька варіантів

Де гратиме Зінченко: у захисника є кілька варіантів

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 17:03
У Зінченка є щонайменше три варіанти для продовження кар’єри
Олександр Зінченко у "Ноттінгем Форест". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Захисник збірної України Олександр Зінченко незабаром повернеться на поле. Він отримав травму коліна ще в лютому, після чого переніс операцію та розпочав процес відновлення. Наразі футболіст не має клубу.

Досі невідомо, де Зінченко продовжить кар'єру, повідомляють Новини.LIVE.

Кілька останніх сезонів Олександр Зінченко не може занести собі в актив. Спочатку він втратив місце в основному складі "Арсенала", потім не зміг закріпитися в "Ноттінгем Форест". Трансфер до "Аякса" виглядав багатообіцяючим рішенням, але на перспективи 29-річного захисника вплинула травма. Амстердамці не захотіли продовжувати з ним короткостроковий контракт.

Де гратиме Зінченко

Український футболіст ще занадто молодий, щоб завершувати кар’єру. У Олександра Зінченка є варіанти, щоб дати собі другий шанс. Захиснику можуть запропонувати контракт клуби одразу з кількох країн.

Варіанти для Зінченка

  • У Європі інтерес до Олександра виявляють клуби, які можна назвати "середняками". Це іспанський "Реал Сосьєдад", англійський "Лідс Юнайтед" та нідерландський ПСВ, де Зінченко колись грав на правах оренди.
  • Якщо досвідчений захисник не знайде варіанту в Європі, у нього буде можливість перейти в один із клубів Близького Сходу або американської MLS. Однак конкретних відомостей з цього приводу в пресі не було.
  • Також послугами Олександра Зінченка можуть бути зацікавлені деякі амбітні клуби з української Прем'єр-ліги. Цей варіант здається екзотичним, з огляду на високу зарплату захисника в його попередніх командах. Але відкидати таку можливість теж не можна.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували тенісистку Еліну Світоліну, яка звернулася до вболівальників після виграного матчу на міжнародному турнірі.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому легкоатлетка Юлія Левченко не зможе поїхати до Великої Британії на чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.

Олександр Зінченко Футбол трансфери Лідс Юнайтед
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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