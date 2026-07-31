Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал WTA 500 звернулася до вболівальників

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Перша ракетка України Еліна Світоліна подякувала українським уболівальникам за підтримку після виходу до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні. Під час матчу на трибунах майоріли синьо-жовті прапори. Тенісистка зізналася, що така підтримка має для неї особливе значення.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Еліна Світоліна під час турніру. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Еліна Світоліна подякувала вболівальникам за підтримку у Вашингтоні

Еліна Світоліна звернулася до вболівальників після перемоги в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні. Українська тенісистка подякувала всім, хто підтримував її з трибун, наголосивши, що саме такі моменти додають їй особливих емоцій під час виступів.

Після матчу спортсменка зазначила, що для неї велика честь бачити на трибунах українські прапори та відчувати підтримку співвітчизників.

"Це справжнє задоволення для мене бачити так багато українських прапорів на трибунах. Дякую всім за підтримку. Це дуже багато для мене означає", — сказала Світоліна.

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Світоліна під час турніру у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Як Світоліна вийшла до чвертьфіналу

Для Еліни Світоліної це був перший матч хардової частини сезону. Українка, яка отримала другий номер посіву, розпочала виступ на турнірі одразу з другого кола, де вперше в кар'єрі зустрілася з представницею Узбекистану Поліною Кудерметовою.

До основної сітки Кудерметова пробилася через кваліфікацію, а в першому колі сенсаційно обіграла іспанку Крістіну Букшу, яка входить до топ-40 світового рейтингу.

Перший сет видався надзвичайно напруженим. За рахунку 5:4 Кудерметова подавала на партію, а за рахунку 6:5 навіть мала сетбол. Однак Світоліна змогла переломити хід гри, зробила зворотний брейк, перевела сет на тайбрейк і виграла його — 7:4.

У другій партії українська тенісистка також поступалася 1:2, однак виграла три гейми поспіль, вийшла вперед і зрештою завершила матч перемогою на власній подачі.

Завдяки цій перемозі Світоліна не лише успішно розпочала хардову частину сезону, а й повторила свій найкращий результат на турнірі у Вашингтоні. Востаннє вона доходила до чвертьфіналу цих змагань у 2023 році, коли поступилася американці Джессіці Пегулі.

Хто стане наступною суперницею українки

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти представниці Філіппін Александри Еали, яка посідає 28-ме місце у світовому рейтингу.

Тенісистки вже зустрічалися цього року. У червні на турнірі в Берліні українка поступилася Еалі у двох сетах — 3:6, 4:6.

Новини.LIVE інформували, що Україну в жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики представлять лише Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Юлія Левченко, яка виконала кваліфікаційний норматив, пропустить турнір через побутову травму, а Катерина Табашник також не потрапила до складу учасниць. Чемпіонат Європи відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі.

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