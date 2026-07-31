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Главная Спорт Это настоящее удовольствие: Свитолина поблагодарила за поддержку во время матча в Вашингтоне

Это настоящее удовольствие: Свитолина поблагодарила за поддержку во время матча в Вашингтоне

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 10:04
Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 обратилась к болельщикам
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поблагодарила украинских болельщиков за поддержку после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне. Во время матча на трибунах развевались сине-желтые флаги. Теннисистка призналась, что такая поддержка имеет для нее особое значение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

Еліна Світоліна
Элина Свитолина во время турнира. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Элина Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в Вашингтоне

Элина Свитолина обратилась к болельщикам после победы в 1/8 финала турнира WTA 500 в ВашингтонеУкраинская теннисистка поблагодарила всех, кто поддерживал её с трибун, отметив, что именно такие моменты дарят ей особые эмоции во время выступлений.

После матча спортсменка отметила, что для нее большая честь видеть на трибунах украинские флаги и чувствовать поддержку соотечественников.

"Для меня настоящее удовольствие видеть так много украинских флагов на трибунах. Спасибо всем за поддержку. Это очень много для меня значит", — сказала Свитолина.

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Свитолина во время турнира в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Как Свитолина вышла в четвертьфинал

Для Элины Свитолиной это был первый матч на харде в этом сезоне. Украинка, получившая второй номер посева, начала выступление на турнире сразу со второго круга, где впервые в карьере встретилась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой.

В основную сетку Кудерметова пробилась через квалификацию, а в первом раунде сенсационно обыграла испанку Кристину Букшу, входящую в топ-40 мирового рейтинга.

Первый сет оказался чрезвычайно напряженным. При счете 5:4 Кудерметова подавала на партию, а при счете 6:5 даже имела сет-бол. Однако Свитолина сумела переломить ход игры, сделала обратный брейк, перевела сет в тай-брейк и выиграла его — 7:4.

Во втором сете украинская теннисистка также уступала 1:2, однако выиграла три гейма подряд, вышла вперед и в итоге завершила матч победой на своей подаче.

Благодаря этой победе Свитолина не только успешно начала хардовую часть сезона, но и повторила свой лучший результат на турнире в Вашингтоне. Последний раз она доходила до четвертьфинала этих соревнований в 2023 году, когда уступила американке Джессике Пегули.

Кто станет следующей соперницей украинки

В четвертьфинале Свитолина сыграет против представительницы Филиппин Александры Эали, которая занимает 28-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки уже встречались в этом году. В июне на турнире в Берлине украинка уступила Эале в двух сетах — 3:6, 4:6.

Новини.LIVEсообщали, что Украину в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике представят только Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Юлия Левченко, выполнившая квалификационный норматив, пропустит турнир из-за бытовой травмы, а Екатерина Табашник также не вошла в состав участниц. Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме.

Новини.LIVE также писали, что нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор готов продлить контракт с клубом, однако выдвинул ряд финансовых условий. По информации СМИ, бразилец требует подписной бонус в размере 80 млн евро, повышение зарплаты на 30% и передачу ему 80% прав на использование собственного имиджа. Действующий контракт футболиста с "Реалом" действует до лета 2027 года.

спорт Элина Свитолина украинские теннисисты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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