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Главная Спорт Винисиус разозлил Реал беспрецедентным ультиматумом

Винисиус разозлил Реал беспрецедентным ультиматумом

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 14:13
Винисиус требует от Реала крупную сумму за продление контракта
Тренер "Реала" Жозе Моуринью и Винисиус. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сага с продлением контракта бразильца Винисиуса с мадридским "Реалом" далека от завершения. Футболист впервые за несколько месяцев согласился пойти навстречу клубу. При этом он выдвинул условие, которое может не понравиться президенту "бланкос" Флорентино Пересу. 

Винисиус хочет получить от "Реала" десятки миллионов евро за лояльность, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Пепе Альвареса. 

Соглашение 26-летнего Винисиуса с "королевским клубом" действует до лета 2027 года. Бразилец несколько месяцев не соглашался садиться за стол переговоров с "Реалом" о продлении контракта. На фоне этого возникли слухи об интересе к футболисту со стороны лондонского "Арсенала" и других клубов. 

Винисиус поставил важное условие 

Однако один из лидеров "бланкос" все же сделал шаг навстречу "Реалу". Его представители заявили, что Винисиус готов подписать новое долгосрочное соглашение с мадридцами. Но за это футболист требует солидный бонус

Винисиус хочет получить от "Реала" подписной бонус в размере 80 млн евро. После получения этой единоразовой выплаты бразилец согласиться подписать новое соглашение. Также он хочет, чтобы зарплата в "королевском клубе" была увеличена на 30%. Третьим условием Винисиуса является получение 80% прав на использование его имиджевого образа. 

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Реал Мадрид Испанская Ла Лига Винисиус Жуниор
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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