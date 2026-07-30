Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Доходы Магучих: сколько зарабатывает олимпийская чемпионка

Доходы Магучих: сколько зарабатывает олимпийская чемпионка

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 10:49
Гонорары Ярославы Магучих: сколько в год зарабатывает спортсменка
Ярослава Магучих на тренировке и во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Коллаж: Новини.LIVE

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих уже не первый год является одной из сильнейших легкоатлеток мира. Талант и кропотливый труд помогли ей завоевать немало трофеев, а также установить ряд рекордных достижений. 

Высокие результаты напрямую влияют и на заработок молодой спортсменки, сообщают Новини.LIVE

В свои 24 года Ярослава Магучих является действующей Олимпийской чемпионкой и удерживает мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин, который составляет 2 метра и 10 сантиметров. Украинка неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы, 20 раз побеждала на этапах Бриллиантовой лиги. Это делает ее не только одной из самых популярных легкоатлеток планеты, но и привлекает спонсорские контракты. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих после победы во Львове в 2026 году. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сколько Магучих зарабатывает в год 

В отличие от представителей многих других видов спорта, легкоатлеты чаще всего зарабатывают на собственном бренде, а не на доходах от побед на турнирах. Триумф на этапах Бриллиантовой лиги приносит 10 тысяч долларов (второе место — 6 тысяч, а третье — 4 тысячи). В финале Бриллиантовой лиги можно заработать гораздо больше: победитель получает 30 тысяч долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победа на Олимпийских играх-2024 в Париже принесла Ярославе Магучих самых большой гонорар в карьере. Она получила 125 тысяч долларов от Минспорта Украины и еще 50 тысяч от мировой Федерации легкой атлетики. 

Читайте также:

Спортсменка признавалась, что гонорары уходят на перелеты, подготовку к турнирам, экипировку и сборы. А живет Ярослава Магучих на доходы от взаимодействия с брендами, которые выбирают ее лицом своей рекламной компании. Речь идет о торговых марках, связанных с минеральной водой, одеждой и часами. Такая коллаборация приносит легкоатлетке около 600 тысяч евро в год. 

Напомним, Новини.LIVE разобрались в деталях скандала, из-за которого Дерек Чисора поссорился с Александром Усиком. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отказал уже второму известному клубу за лето. 

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации