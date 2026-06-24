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Главная Спорт Магучих выиграла престижный турнир в Загребе

Магучих выиграла престижный турнир в Загребе

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Дата публикации 24 июня 2026 22:27
Магучих завоевала золото на турнире в Загребе и обыграла фавориток
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Ярослава Магучих продолжила победную серию в этом сезоне и завоевала очередную золотую медаль на международных соревнованиях. Украинская прыгунья в высоту стала лучшей на этапе Континентального тура в Загребе.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магучих оставила соперниц позади

На Мемориале Бориса Ханцековича Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Среди участниц также были бронзовый призер Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон, бронзовый призер чемпионата мира-2025 Ангелина Топич и рекордсменка Черногории Мария Вукович.

Геращенко успешно преодолела высоты 1,75 м, 1,80 м и 1,85 м, однако не смогла взять планку на высоте 1,90 м и заняла девятое место.

Магучих начала соревнования с высоты 1,90 м, которую преодолела с первой попытки. Украинка пропустила планку на высоте 1,93 м, а на высоте 1,95 м осталась единственной среди претенденток, кто справился с первой попытки.

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Ключевой стала высота 1,97 м. Магучих преодолела её с третьей попытки, тогда как главные конкурентки не смогли показать лучший результат.

Топич перенесла попытки с высоты 1,97 м на 1,99 м, но не смогла её преодолеть. После этого Магучих запросила высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными.

В итоге Магучих завоевала золотую медаль с результатом 1,97 м. Второе место разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич, которые завершили соревнования с результатом 1,95 м.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о девушке одного из лидеров сборной Англии, которая стала настоящей звездой трибун на чемпионате мира 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси впервые высказался о возможном выступлении на чемпионате мира 2030 года.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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