Магучіх здобула золото турніру в Загребі та перемогла фавориток

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Ярослава Магучіх продовжила переможну серію в сезоні й здобула чергову золоту медаль міжнародних змагань. Українська стрибунка у висоту стала найкращою на етапі Континентального туру в Загребі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Магучіх залишила суперниць позаду

На Меморіалі Бориса Ханцековича Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Серед учасниць також були бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, бронзова призерка чемпіонату світу-2025 Ангеліна Топич та рекордсменка Чорногорії Марія Вукович.

Геращенко успішно подолала висоти 1,75 м, 1,80 м та 1,85 м, однак не змогла взяти планку на 1,90 м і посіла дев'яте місце.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1,90 м, яку підкорила з першої спроби. Українка пропустила планку на 1,93 м, а на висоті 1,95 м залишилася єдиною серед претенденток, хто впорався з першої спроби.

Читайте також:

Ключовою стала висота 1,97 м. Магучіх взяла її з третьої спроби, тоді як головні конкурентки не змогли показати кращий результат.

Топич перенесла спроби з висоти 1,97 м на 1,99 м, але не змогла її підкорити. Після цього Магучіх замовила висоту 2,01 м, але всі три спроби виявилися невдалими.

У підсумку Магучіх здобула золоту медаль із результатом 1,97 м. Друге місце розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, які завершили змагання з результатом 1,95 м.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про дівчину одного з лідерів збірної Англії, яка стала справжньою зіркою трибун на чемпіонаті світу 2026 року.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі вперше висловився щодо можливого виступу на чемпіонаті світу 2030 року.