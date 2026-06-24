Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх виграла престижний турнір у Загребі

Магучіх виграла престижний турнір у Загребі

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 22:27
Магучіх здобула золото турніру в Загребі та перемогла фавориток
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Ярослава Магучіх продовжила переможну серію в сезоні й здобула чергову золоту медаль міжнародних змагань. Українська стрибунка у висоту стала найкращою на етапі Континентального туру в Загребі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магучіх залишила суперниць позаду

На Меморіалі Бориса Ханцековича Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Серед учасниць також були бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, бронзова призерка чемпіонату світу-2025 Ангеліна Топич та рекордсменка Чорногорії Марія Вукович.

Геращенко успішно подолала висоти 1,75 м, 1,80 м та 1,85 м, однак не змогла взяти планку на 1,90 м і посіла дев'яте місце.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1,90 м, яку підкорила з першої спроби. Українка пропустила планку на 1,93 м, а на висоті 1,95 м залишилася єдиною серед претенденток, хто впорався з першої спроби.

Читайте також:

Ключовою стала висота 1,97 м. Магучіх взяла її з третьої спроби, тоді як головні конкурентки не змогли показати кращий результат.

Топич перенесла спроби з висоти 1,97 м на 1,99 м, але не змогла її підкорити. Після цього Магучіх замовила висоту 2,01 м, але всі три спроби виявилися невдалими.

У підсумку Магучіх здобула золоту медаль із результатом 1,97 м. Друге місце розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, які завершили змагання з результатом 1,95 м.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про дівчину одного з лідерів збірної Англії, яка стала справжньою зіркою трибун на чемпіонаті світу 2026 року.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі вперше висловився щодо можливого виступу на чемпіонаті світу 2030 року.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації