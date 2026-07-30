Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Доходи Магучіх: скільки заробляє олімпійська чемпіонка

Доходи Магучіх: скільки заробляє олімпійська чемпіонка

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 10:49
Гонорари Ярослави Магучіх: скільки за рік заробляє спортсменка
Ярослава Магучіх на тренуванні та під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Колаж: Новини.LIVE

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх уже не перший рік є однією з найсильніших легкоатлеток світу. Талант і наполеглива праця допомогли їй завоювати чимало трофеїв, а також встановити низку рекордних досягнень.

Високі результати безпосередньо впливають і на заробіток молодої спортсменки, повідомляють Новини.LIVE.

У свої 24 роки Ярослава Магучіх є чинною олімпійською чемпіонкою та утримує світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок, який становить 2 метри та 10 сантиметрів. Українка неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи, 20 разів перемагала на етапах Діамантової ліги. Це робить її не лише однією з найпопулярніших легкоатлеток планети, а й приваблює спонсорські контракти.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх після перемоги у Львові в 2026 році. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Скільки Магучіх заробляє на рік

На відміну від представників багатьох інших видів спорту, легкоатлети найчастіше заробляють на власному бренді, а не на доходах від перемог на турнірах. Перемога на етапах Діамантової ліги приносить 10 тисяч доларів (друге місце — 6 тисяч, а третє — 4 тисячі). У фіналі Діамантової ліги можна заробити набагато більше: переможець отримує 30 тисяч доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перемога на Олімпійських іграх-2024 у Парижі принесла Ярославі Магучіх найбільший гонорар у кар’єрі. Вона отримала 125 тисяч доларів від Міністерства спорту України та ще 50 тисяч від Всесвітньої федерації легкої атлетики.

Читайте також:

Спортсменка зізнавалася, що гонорари йдуть на перельоти, підготовку до турнірів, екіпірування та збори. А живе Ярослава Магучіх на доходи від співпраці з брендами, які обирають її обличчям своєї рекламної кампанії. Йдеться про торгові марки, пов’язані з мінеральною водою, одягом та годинниками. Така співпраця приносить легкоатлетці близько 600 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, Новини.LIVE розібралися в деталях скандалу, через який Дерек Чісора посварився з Олександром Усиком.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що півзахисник збірної України Віктор Циганков відмовив уже другому відомому клубу за літо.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації