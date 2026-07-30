Гонорари Ярослави Магучіх: скільки за рік заробляє спортсменка

Ярослава Магучіх на тренуванні та під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Колаж: Новини.LIVE

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх уже не перший рік є однією з найсильніших легкоатлеток світу. Талант і наполеглива праця допомогли їй завоювати чимало трофеїв, а також встановити низку рекордних досягнень.

Високі результати безпосередньо впливають і на заробіток молодої спортсменки, повідомляють Новини.LIVE.

У свої 24 роки Ярослава Магучіх є чинною олімпійською чемпіонкою та утримує світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок, який становить 2 метри та 10 сантиметрів. Українка неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи, 20 разів перемагала на етапах Діамантової ліги. Це робить її не лише однією з найпопулярніших легкоатлеток планети, а й приваблює спонсорські контракти.

Ярослава Магучіх після перемоги у Львові в 2026 році. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Скільки Магучіх заробляє на рік

На відміну від представників багатьох інших видів спорту, легкоатлети найчастіше заробляють на власному бренді, а не на доходах від перемог на турнірах. Перемога на етапах Діамантової ліги приносить 10 тисяч доларів (друге місце — 6 тисяч, а третє — 4 тисячі). У фіналі Діамантової ліги можна заробити набагато більше: переможець отримує 30 тисяч доларів.

Перемога на Олімпійських іграх-2024 у Парижі принесла Ярославі Магучіх найбільший гонорар у кар’єрі. Вона отримала 125 тисяч доларів від Міністерства спорту України та ще 50 тисяч від Всесвітньої федерації легкої атлетики.

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Спортсменка зізнавалася, що гонорари йдуть на перельоти, підготовку до турнірів, екіпірування та збори. А живе Ярослава Магучіх на доходи від співпраці з брендами, які обирають її обличчям своєї рекламної кампанії. Йдеться про торгові марки, пов’язані з мінеральною водою, одягом та годинниками. Така співпраця приносить легкоатлетці близько 600 тисяч євро на рік.

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