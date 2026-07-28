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Головна Спорт Чісора готовий до бійки з Усиком через свою поїздку до Росії

Чісора готовий до бійки з Усиком через свою поїздку до Росії

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 12:55
У Чісори виник конфлікт з Усиком через поїздку до Москви
Олександр Усик та Дерек Чісора. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Британський боксер-ветеран Дерек Чісора несподівано виступив із погрозою на адресу Олександра Усика. Спортсмени тривалий час дружили, проте їхні стосунки охололи. Причиною стала недавня поїздка британця до Росії.

Чісора відгукнувся на пропозицію відвідати спортивний захід у Москві, нагадують Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Два представники надважкої ваги тривалий час тепло спілкувалися. Дерек Чісора відвідував бої за участю Олександра Усика, боксери часто зустрічалися в неформальній обстановці, жартували й обіймалися. З недавніх пір ситуація змінилася.

Що сталося між Усиком і Чісорою

Британський боксер відвідав Москву, де був почесним гостем під час поєдинку місцевого спортсмена Мурата Гассієва з Пітером Кадіру. Після цього Дерек Чісора хвалив Росію і говорив, що місцеві жителі живуть набагато краще за європейців. Незабаром він обрушився й на Олександра Усика.

"До біса його. При зустрічі я все йому поясню. Усик уже знає, що я готовий до бійки з ним. У мене є своя думка, і мені нема чого соромитися", — так Чісора прокоментував ситуацію.

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Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Паоло Мальдіні подав у відставку з посади технічного директора Федерації футболу Італії через 11 днів після призначення.

Олександр Усик бокс Дерек Чісора
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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