Чісора відвідав бій Гассієва та зробив комплімент росіянам

Дерек Чісора під час інтерв’ю. Фото: скриншот з YouTube

Один із чемпіонських поясів, які втратив Олександр Усик, перейшов до росіянина Мурата Гассієва. Він успішно захистив титул за версією WBA у поєдинку з німцем Пітером Кадіру. Поєдинок відбувся в Росії.

На "Вечорі боксу" побував і відомий британський екс-чемпіон Дерек Чісора, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Росіянин Мурат Гассієв впевнено переміг Пітера Кадіру. Він зберіг пояс за версією WBA, яким ще недавно володів Олександр Усик. На цей поєдинок отримали запрошення багато зірок боксу. Одним із них виявився Дерек Чісора, який зважився приїхати до Москви, а згодом пояснив свій вчинок.

Навіщо Чісора їздив до Росії

Колишній чемпіон Європи з боксу зізнався, що вражений тим, як у РФ організували "Вечір боксу". Він заявив, що не був у Москві 8 років, і зараз його вразило те, як живуть росіяни.

"Це просто неймовірно — те, що вони зробили зі своєю країною. І це при тому, що діють санкції. Не можна заперечувати, що росіяни живуть краще, ніж будь-які інші європейці", — заявив Чісора.

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Британець відверто визнав, що готовий прийняти будь-яке запрошення. За словами Дерека Чісори, у нього багато друзів і в Україні, і в Росії, і в будь-якій іншій країні світу. Він вважає, що залишається вірним собі й не робить нічого протизаконного.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловився щодо перспектив Василя Ломаченка, який повертається на ринг.

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