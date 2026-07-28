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Главная Спорт Чисора готов к драке с Усиком из-за своей поездки в Россию

Чисора готов к драке с Усиком из-за своей поездки в Россию

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 12:55
У Чисоры конфликт с Усиком из-за поездки в Москву
Александр Усик и Дерек Чисора. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Британский боксер-ветеран Дерек Чисора неожиданно обратился с угрозой к Александру Усику. Спортсмены долгое время дружили, однако их отношения остыли. Причиной стала недавняя поездка британца в Россию. 

Чисора откликнулся на предложение посетить спортивное мероприятие в Москве, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out

Два представителя супертяжелого веса долгое время тепло общались. Дерек Чисора посещал бои с участием Александра Усика, боксеры часто встречались в неформальной обстановке, шутили и обнимались. С недавних пор ситуация изменилась. 

Что произошло между Усиком и Чисорой 

Британский боксер посетил Москву, где был почетным гостем во время поединка местного спортсмена Мурата Гассиева с Питером Кадиру. После этого Дерек Чисора хвалил Россию и говорил, что местные люди живут гораздо лучше европейцев. Вскоре от него досталось и Александру Усику

"К черту его. При встрече я все ему объясню. Усик уже знает, что я готов к драке с ним. У меня есть свое мнением, и мне нечего стыдиться", — так Чисора прокомментировал ситуацию. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бразилец Неймар бойкотирует некоторые матчи и тренировки в составе "Сантоса" в свой последний год по контракту. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Паоло Мальдини подал в отставку с поста технического директора Федерации футбола Италии спустя 11 дней после назначения. 

Александр Усик бокс Дерек Чисора
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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