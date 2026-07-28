Мальдини и Леонардо со скандалом покинули сборную Италии

Леонардо, Андреа Пирло и Паоло Мальдини. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Итальянский футбол по-прежнему далек от выздоровления. Масштабная перезагрузка обернулась очередным скандалом. У "скуадры адзурры" по-прежнему нет главного тренера.

Федерация футбола Италии столкнулась с уходом двух известных специалистов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia.

Поиски нового главного тренера "скуадры адзурры" продолжаются. Кандидатура Андреа Пирло была отвергнута из-за связей с российским букмекером и посещением Москвы. В Федерации футбола заявили, что репутация наставника должна быть кристально чистой, и визиты в Россию после 2022 года недопустимы.

Детали нового скандала

Когда стало понятно, что Андреа Пирло не станет новым тренером сборной Италии, подали в отставку Паоло Мальдини и Леонардо. Бывшие игроки "Милана" занимали в Федерации футбола должности технического директора и его советника соответственно. Они проработали всего 11 дней.

Пока не известно, кто займет вакантные места в Федерации футбола. На должность главного тренера претендует Роберто Манчини. Альтернативными кандидатурами являются Антонио Конте и Тьяго Мотта.

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