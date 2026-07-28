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Главная Спорт В итальянском футболе скандал из-за ухода Мальдини и Леонардо

В итальянском футболе скандал из-за ухода Мальдини и Леонардо

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Дата публикации 28 июля 2026 09:48
Мальдини и Леонардо со скандалом покинули сборную Италии
Леонардо, Андреа Пирло и Паоло Мальдини. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Итальянский футбол по-прежнему далек от выздоровления. Масштабная перезагрузка обернулась очередным скандалом. У "скуадры адзурры" по-прежнему нет главного тренера. 

Федерация футбола Италии столкнулась с уходом двух известных специалистов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia

Поиски нового главного тренера "скуадры адзурры" продолжаются. Кандидатура Андреа Пирло была отвергнута из-за связей с российским букмекером и посещением Москвы. В Федерации футбола заявили, что репутация наставника должна быть кристально чистой, и визиты в Россию после 2022 года недопустимы. 

Детали нового скандала

Когда стало понятно, что Андреа Пирло не станет новым тренером сборной Италии, подали в отставку Паоло Мальдини и Леонардо. Бывшие игроки "Милана" занимали в Федерации футбола должности технического директора и его советника соответственно. Они проработали всего 11 дней. 

Пока не известно, кто займет вакантные места в Федерации футбола. На должность главного тренера претендует Роберто Манчини. Альтернативными кандидатурами являются Антонио Конте и Тьяго Мотта. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что у Неймара снова возникли проблемы из-за поведения в бразильском "Сантосе". 

Также Новини.LIVE сообщали, что известный словенский футбольный судья Славко Винчич неожиданно завершил карьеру в 46 лет. 

Сборная Италии по футболу Андреа Пирло Паоло Мальдини
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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