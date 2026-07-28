Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В італійському футболі розгорівся скандал через відхід Мальдіні та Леонардо

В італійському футболі розгорівся скандал через відхід Мальдіні та Леонардо

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 09:48
Мальдіні та Леонардо зі скандалом покинули збірну Італії
Леонардо, Андреа Пірло та Паоло Мальдіні. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Італійський футбол, як і раніше, далекий від одужання. Масштабне перезавантаження обернулося черговим скандалом. У "скуадри адзурри" досі немає головного тренера.

Федерація футболу Італії зіткнулася з відходом двох відомих фахівців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport Italia.

Пошуки нового головного тренера "скуадри адзурри" тривають. Кандидатура Андреа Пірло була відхилена через зв’язки з російським букмекером та візит до Москви. У Федерації футболу заявили, що репутація наставника має бути кришталево чистою, а візити до Росії після 2022 року є неприпустимими.

Подробиці нового скандалу

Коли стало зрозуміло, що Андреа Пірло не стане новим тренером збірної Італії, Паоло Мальдіні та Леонардо подали у відставку. Колишні гравці "Мілана" обіймали у Федерації футболу посади технічного директора та його радника відповідно. Вони пропрацювали всього 11 днів.

Поки що невідомо, хто займе вакантні посади у Федерації футболу. На посаду головного тренера претендує Роберто Манчіні. Альтернативними кандидатами є Антоніо Конте та Тьяго Мотта.

Читайте також:

Збірна Італії не змогла кваліфікуватися на три чемпіонати світу поспіль. Уже 25 вересня вона прийме Бельгію в рамках Ліги Націй.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що у Неймара знову виникли проблеми через поведінку в бразильському "Сантосі".

Також Новини.LIVE повідомляли, що відомий словенський футбольний арбітр Славко Вінчич несподівано завершив кар'єру у 46 років.

Збірна Італії з футболу Андреа Пірло Паоло Мальдіні
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації