Мальдіні та Леонардо зі скандалом покинули збірну Італії

Леонардо, Андреа Пірло та Паоло Мальдіні. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Італійський футбол, як і раніше, далекий від одужання. Масштабне перезавантаження обернулося черговим скандалом. У "скуадри адзурри" досі немає головного тренера.

Федерація футболу Італії зіткнулася з відходом двох відомих фахівців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport Italia.

Пошуки нового головного тренера "скуадри адзурри" тривають. Кандидатура Андреа Пірло була відхилена через зв’язки з російським букмекером та візит до Москви. У Федерації футболу заявили, що репутація наставника має бути кришталево чистою, а візити до Росії після 2022 року є неприпустимими.

Подробиці нового скандалу

Коли стало зрозуміло, що Андреа Пірло не стане новим тренером збірної Італії, Паоло Мальдіні та Леонардо подали у відставку. Колишні гравці "Мілана" обіймали у Федерації футболу посади технічного директора та його радника відповідно. Вони пропрацювали всього 11 днів.

Поки що невідомо, хто займе вакантні посади у Федерації футболу. На посаду головного тренера претендує Роберто Манчіні. Альтернативними кандидатами є Антоніо Конте та Тьяго Мотта.

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