В Жироне решили, где Ванат будет играть в следующем сезоне

Владислав Ванат и болельщики "Жироны". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат может вписать свое имя в историю клуба. В отличие от Виктора Цыганкова, он не заявлял о желании покинуть команду. Не исключено, что следующий сезон форвард сборной Украины проведет в Сегунде.

"Жирона" потеряло права выступать в элитном дивизионе Испании по итогам кампании 2025/26, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Руководство испанской "Жироны" ведет переговоры с Владиславом Ванатом. Испанский клуб хочет, чтобы 24-летний футболист остался в команде на сезон 2026/27 и помог ей вернуться в Ла Лигу. Стороны близки к тому, чтобы заключить принципиальное соглашение.

Амбиции "Жироны" перед новым сезоном

Каталонцы не планируют надолго задерживаться в Сегунде, куда они вылетели в последнем туре прошлого сезона. "Жирона" хочет сохранить несколько футболистов основного состава, чтобы как можно быстрее вернуться в элитный дивизион. Одним из таких игроков и является Владислав Ванат.

У "Жироны" нет предложений по трансферу украинца, который пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы. С большой долей вероятности он продолжит карьеру в Каталонии. Также клуб планирует сохранить Франа Бельтрана.

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