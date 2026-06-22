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Главная Спорт Цыганков, Ванат, Крапивцов: кого оставит Жирона

Цыганков, Ванат, Крапивцов: кого оставит Жирона

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:05
Жирона продаст Цыганкова и Ваната, но сохранит Крапивцова
Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Испанская "Жирона" приняла участие в драматической развязке прошлого сезона в чемпионате Испании. Команда Мичела Санчеса потеряла шансы на сохранение прописки в элите на последних минутах домашнего матча 38 тура. Теперь клуб ждут большие изменения. 

Не все игроки продолжат выступления в составе "Жироны", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса

Выступление в Сегунде вынудит каталонский клуб сократить расходы, включая зарплатные ведомости игроков. Многие футболисты покинуть команду, в которой им не смогут платить большие зарплаты. Это касается и украинцев Виктора Цыганкова с Владиславом Ванатом. Пока не известно, где они продолжат карьеру. 

Полузащитник Виктор Цыганков в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Владислав Ванат, который пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы, записал на свой счет 10 мячей и две результативные передачи. 

Шанс для Крапивцова 

А вот у экс-вратаря "Днепра-1" появится новый шанс выиграть конкуренцию в основном составе "Жироны". В прошлом сезоне он сыграл только 3 матча, в которых пропустил 8 голов. Однако в Сегунде именно Владислав Крапивцов станет основным голкипером каталонской команды. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года, и стороны не собираются расторгать соглашение. 

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Также недавно футболистом "Жироны" стал 21-летний украинский нападающий Александр Пищур

Напомним, Новини.LIVE цитировали Артема Милевского, который прокомментировал обострение ситуации вокруг границы Украины и Беларуси. 

Также Новини.LIVE рассказали о том, как Джорджина Родригес повлияла на скандал из-за Криштиану Роналду в сборной Португалии. 

Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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