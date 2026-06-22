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Головна Спорт Циганков, Ванат, Крапивцов: кого залишить Жирона

Циганков, Ванат, Крапивцов: кого залишить Жирона

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 14:05
Жирона продасть Циганкова та Ваната, але залишить Крапивцова
Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Іспанська "Жирона" взяла участь у драматичній кінцівці минулого сезону в чемпіонаті Іспанії. Команда Мічеля Санчеса втратила шанси на збереження місця в еліті на останніх хвилинах домашнього матчу 38-го туру. Тепер на клуб чекають великі зміни.

Не всі гравці продовжать виступати у складі "Жирони", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Виступ у Сегунді змусить каталонський клуб скоротити витрати, зокрема на зарплати гравців. Багато футболістів залишать команду, в якій їм не зможуть платити великі зарплати. Це стосується й українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Поки що невідомо, де вони продовжать кар’єру.

Півзахисник Віктор Циганков у минулому сезоні забив 7 голів та віддав 5 результативних передач. Владислав Ванат, який пропустив кінцівку минулого сезону через травму, забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.

Шанс для Крапивцова

А ось у ексворотаря "Дніпра-1" з’явиться новий шанс виграти конкуренцію в основному складі "Жирони". У минулому сезоні він зіграв лише 3 матчі, в яких пропустив 8 голів. Однак у Сегунді саме Владислав Крапивцов стане основним голкіпером каталонської команди. Його контракт із клубом діє до літа 2029 року, і сторони не мають наміру розривати угоду.

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Артема Мілевського, який прокоментував загострення ситуації навколо кордону України та Білорусі.

Також Новини.LIVE розповіли про те, як Джорджина Родрігес вплинула на скандал через Кріштіану Роналду у збірній Португалії.

Віктор Циганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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