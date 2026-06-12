Жирона представила українця Піщура як неймовірного гіганта

Олександр Піщур у новому клубі. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" може розпрощатися з Віктором Циганковим, але навіть у цьому випадку кількість українців у команді не зменшиться. Каталонський клуб офіційно представив Олександра Піщура. Про трансфер нападника стало відомо ще в середині минулого сезону.

Піщур прибув на "Естаді Монтіліві" і дав перше інтерв'ю в новій команді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Жирони".

Нападник Олександр Піщур перейшов до "Жирони" з угорського "Дьєра", який отримав за 21-річного футболіста 1 млн євро. Новачок розуміє, що йому доведеться виступати в Сегунді, куди каталонці вилетіли за підсумками сезону 2025/26. Однак він упевнений, що зможе зробити свій внесок у повернення команди до елітного дивізіону.

Презентація Олександра Піщура. Фото: instagram.com/gironafc/

Як "Жирона" представила українця

Зріст Піщура становить 2,4 см. Каталонці дотепно обіграли цей факт під час презентації. У клубі сфотографували Олександра так, що його тінь закриває майже все поле. Таким чином "Жирона" пояснила, що підписала справжнього гіганта.

Сам новачок заявив, що із задоволенням підписав контракт із каталонським клубом. Олександр Піщур заявив, що розраховує на перемогу в Сегунді, повернення з "Жироною" до Ла-Ліги та успішний виступ в елітному дивізіоні. Своїм кумиром у футболі український форвард назвав норвежця Ерлінга Голанна, який представляє "Манчестер Сіті".

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про перспективи Артема Довбика, яким цікавляться одразу два відомих іспанських клуби.

Також Новини.LIVE повідомляли про розстановку сил у боротьбі за "Золотий м'яч", який цього року вручатимуть у Лондоні, а не в Парижі.