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Главная Спорт Жирона оригинально представила очередного новичка из Украины

Жирона оригинально представила очередного новичка из Украины

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 18:15
Жирона представила украинца Пищура в качестве невероятного гиганта
Александр Пищур в новом клубе. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" может попрощаться с Виктором Цыганковым, но даже в этом случае количество украинцев в команде не уменьшится. Каталонский клуб официально представил Александра Пищура. О трансфере форварда стало известно еще в середине прошлого сезона. 

Пищур прибыл на "Эстади Монтиливи" и дал первое интервью в новой команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Жироны". 

Нападающий Александр Пищур перешел в "Жирону" из венгерского "Дьера", который получил за 21-летнего футболиста 1 млн евро. Новичок понимает, что ему придется выступать в Сегунде, куда каталонцы вылетели по итогам сезона 2025/26. Однако он уверен, что сумеет внести вклад в возвращение команды в элитный дивизион. 

Александр Пищур
Презентация Александра Пищура. Фото: instagram.com/gironafc/

Как "Жирона" представила украинца 

Рост Пищура составляет 2,4 см. Каталонцы остроумно обыграли этот факт во время презентации. В клубе сфотографировали Александра так, что его тень закрывает почти все поле. Таким образом "Жирона" пояснила, что подписала настоящего гиганта

Сам новичок заявил, что с удовольствием подписал контракт с каталонским клубом. Александр Пищур заявил, что рассчитывает на победу в Сегунде, возвращение с "Жироной" в Ла Лигу и успешное выступление в элитном дивизионе. Своим кумиром в футболе украинский форвард назвал норвежца Эрлинга Холанна, который представляет "Манчестер Сити". 

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Напомним, Новини.LIVE писали о перспективах Артема Довбика, который интересуются сразу два известных испанских клуба. 

Также Новини.LIVE сообщали о расстановке сил в борьбе за "Золотой мяч", который в этом году будут вручать в Лондоне, а не в Париже. 

Футбол трансферы Жирона Александр Пищур
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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