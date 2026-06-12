Жирона представила украинца Пищура в качестве невероятного гиганта

Александр Пищур в новом клубе. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" может попрощаться с Виктором Цыганковым, но даже в этом случае количество украинцев в команде не уменьшится. Каталонский клуб официально представил Александра Пищура. О трансфере форварда стало известно еще в середине прошлого сезона.

Пищур прибыл на "Эстади Монтиливи" и дал первое интервью в новой команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Жироны".

Нападающий Александр Пищур перешел в "Жирону" из венгерского "Дьера", который получил за 21-летнего футболиста 1 млн евро. Новичок понимает, что ему придется выступать в Сегунде, куда каталонцы вылетели по итогам сезона 2025/26. Однако он уверен, что сумеет внести вклад в возвращение команды в элитный дивизион.

Презентация Александра Пищура. Фото: instagram.com/gironafc/

Как "Жирона" представила украинца

Рост Пищура составляет 2,4 см. Каталонцы остроумно обыграли этот факт во время презентации. В клубе сфотографировали Александра так, что его тень закрывает почти все поле. Таким образом "Жирона" пояснила, что подписала настоящего гиганта.

Сам новичок заявил, что с удовольствием подписал контракт с каталонским клубом. Александр Пищур заявил, что рассчитывает на победу в Сегунде, возвращение с "Жироной" в Ла Лигу и успешное выступление в элитном дивизионе. Своим кумиром в футболе украинский форвард назвал норвежца Эрлинга Холанна, который представляет "Манчестер Сити".

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