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Головна Спорт У Жироні визначилися з майбутнім Ваната: де гратиме нападник

У Жироні визначилися з майбутнім Ваната: де гратиме нападник

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 11:47
У Жироні вирішили, де Ванат гратиме в наступному сезоні
Владислав Ванат та вболівальники "Жирони". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат може увійти в історію клубу. На відміну від Віктора Циганкова, він не заявляв про бажання покинути команду. Не виключено, що наступний сезон нападник збірної України проведе у Сегунді.

"Жирона" втратила право виступати в елітному дивізіоні Іспанії за підсумками сезону 2025/26, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Керівництво іспанської "Жирони" веде переговори з Владиславом Ванатом. Іспанський клуб хоче, щоб 24-річний футболіст залишився в команді на сезон 2026/27 та допоміг їй повернутися до Ла-Ліги. Сторони близькі до укладення принципової угоди.

Амбіції "Жирони" перед новим сезоном

Каталонці не планують надовго затримуватися в Сегунді, куди вони вилетіли в останньому турі минулого сезону. "Жирона" хоче зберегти кількох футболістів основного складу, щоб якомога швидше повернутися до елітного дивізіону. Одним із таких гравців і є Владислав Ванат.

У "Жирони" немає пропозицій щодо трансферу українця, який пропустив кінцівку минулого сезону через травму. З великою ймовірністю він продовжить кар’єру в Каталонії. Також клуб планує зберегти Франа Бельтрана.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Віктор Циганков бойкотує тренування "Жирони" через бажання перейти в інший іспанський клуб.

Також Новини.LIVE повідомляли, яким є річний заробіток олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.

Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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