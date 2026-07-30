У Жироні вирішили, де Ванат гратиме в наступному сезоні

Владислав Ванат та вболівальники "Жирони". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат може увійти в історію клубу. На відміну від Віктора Циганкова, він не заявляв про бажання покинути команду. Не виключено, що наступний сезон нападник збірної України проведе у Сегунді.

"Жирона" втратила право виступати в елітному дивізіоні Іспанії за підсумками сезону 2025/26, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Керівництво іспанської "Жирони" веде переговори з Владиславом Ванатом. Іспанський клуб хоче, щоб 24-річний футболіст залишився в команді на сезон 2026/27 та допоміг їй повернутися до Ла-Ліги. Сторони близькі до укладення принципової угоди.

Амбіції "Жирони" перед новим сезоном

Каталонці не планують надовго затримуватися в Сегунді, куди вони вилетіли в останньому турі минулого сезону. "Жирона" хоче зберегти кількох футболістів основного складу, щоб якомога швидше повернутися до елітного дивізіону. Одним із таких гравців і є Владислав Ванат.

У "Жирони" немає пропозицій щодо трансферу українця, який пропустив кінцівку минулого сезону через травму. З великою ймовірністю він продовжить кар’єру в Каталонії. Також клуб планує зберегти Франа Бельтрана.

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