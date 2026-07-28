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Главная Спорт ПСЖ включился в борьбу с Реалом за Родри

ПСЖ включился в борьбу с Реалом за Родри

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 11:07
ПСЖ может подписать Родри из-за интереса Реала к Диоманде
Ян Диоманде и Родри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Французский "ПСЖ" собирался подписать игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде. Молодой вингер запомнил игрой на ЧМ-2026. Однако в эти планы вмешался мадридский "Реал". 

Диоманде в ближайшее время может подписать контракт с испанским клубом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.  

Стратегия "ПСЖ" по трансферу Яна Диоманде заключалась в том, чтобы снизить цену за игрока. Немецкий "РБ Лейпциг" не захотел платить 160 млн евро. По задумке парижского клуба, продавец был бы вынужден пойти на условиях французов. Но в дело вмешался "Реал".

Родри
Родри с Кубком Мира. Фото: Reuters

 

"ПСЖ" готов отомстить конкуренту 

Руководство французского клуба недовольно тем, что шансы на трансфер Яна Диоманде заметно снизились. Взамен парижане хотят пригласить футболиста, на которого тоже нацелен "Реал"

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Речь о лидере сборной Испании Родри. Он мечает выступать за мадридский клуб, который не против подписать опытного и титулованного полузащитника. Однако "ПСЖ" собирается предложить футболисту условия, от которых он не откажется. Осталось только убедить "Манчестер Сити" продать свою звезду. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что Паоло Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии спустя 11 дней работы там. 

Ранее Новини.LIVE писали, что известный словенский арбитр, работавший на финале ЧМ-2026, решил досрочно завершить карьеру

ПСЖ Футбол трансферы Родри
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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