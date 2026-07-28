ПСЖ может подписать Родри из-за интереса Реала к Диоманде

Ян Диоманде и Родри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Французский "ПСЖ" собирался подписать игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде. Молодой вингер запомнил игрой на ЧМ-2026. Однако в эти планы вмешался мадридский "Реал".

Диоманде в ближайшее время может подписать контракт с испанским клубом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Стратегия "ПСЖ" по трансферу Яна Диоманде заключалась в том, чтобы снизить цену за игрока. Немецкий "РБ Лейпциг" не захотел платить 160 млн евро. По задумке парижского клуба, продавец был бы вынужден пойти на условиях французов. Но в дело вмешался "Реал".

Родри с Кубком Мира. Фото: Reuters

"ПСЖ" готов отомстить конкуренту

Руководство французского клуба недовольно тем, что шансы на трансфер Яна Диоманде заметно снизились. Взамен парижане хотят пригласить футболиста, на которого тоже нацелен "Реал".

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Речь о лидере сборной Испании Родри. Он мечает выступать за мадридский клуб, который не против подписать опытного и титулованного полузащитника. Однако "ПСЖ" собирается предложить футболисту условия, от которых он не откажется. Осталось только убедить "Манчестер Сити" продать свою звезду.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что Паоло Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии спустя 11 дней работы там.

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