ПСЖ может подписать Родри из-за интереса Реала к Диоманде

ПСЖ включился в борьбу с Реалом за Родри
Французский "ПСЖ" собирался подписать игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде. Молодой вингер запомнил игрой на ЧМ-2026. Однако в эти планы вмешался мадридский "Реал".
Диоманде в ближайшее время может подписать контракт с испанским клубом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.
Стратегия "ПСЖ" по трансферу Яна Диоманде заключалась в том, чтобы снизить цену за игрока. Немецкий "РБ Лейпциг" не захотел платить 160 млн евро. По задумке парижского клуба, продавец был бы вынужден пойти на условиях французов. Но в дело вмешался "Реал".
"ПСЖ" готов отомстить конкуренту
Руководство французского клуба недовольно тем, что шансы на трансфер Яна Диоманде заметно снизились. Взамен парижане хотят пригласить футболиста, на которого тоже нацелен "Реал".
Речь о лидере сборной Испании Родри. Он мечает выступать за мадридский клуб, который не против подписать опытного и титулованного полузащитника. Однако "ПСЖ" собирается предложить футболисту условия, от которых он не откажется. Осталось только убедить "Манчестер Сити" продать свою звезду.
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